В воскресенье в честь бабушек и дедушек будут вывешены государственные флаги

Все желающие также могут поднять эстонские флаги, чтобы поприветствовать бабушек и дедушек. Флаги будут подняты на восходе солнца или самое позднее в 8 часов утра и спущены на закате, сообщила Государственная канцелярия.

Цель Дня бабушек и дедушек - поблагодарить и отдать дань уважения бабушкам и дедушкам за воспитание детей и внуков, за их заботу и любовь. Рийгикогу решил добавить эту дату к дням, когда нужно вывешивать флаг, в ноябре 2020 года.