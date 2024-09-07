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В воскресенье в честь бабушек и дедушек будут вывешены государственные флаги

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Флаг Эстонии.
Флаг Эстонии. Фото: Pärnu Postimees

День бабушек и дедушек отмечается во второе воскресенье сентября; по этому случаю все государственные и муниципальные учреждения, а также общественные юридические лица вывешивают эстонский флаг.

Все желающие также могут поднять эстонские флаги, чтобы поприветствовать бабушек и дедушек. Флаги будут подняты на восходе солнца или самое позднее в 8 часов утра и спущены на закате, сообщила Государственная канцелярия.

Цель Дня бабушек и дедушек - поблагодарить и отдать дань уважения бабушкам и дедушкам за воспитание детей и внуков, за их заботу и любовь. Рийгикогу решил добавить эту дату к дням, когда нужно вывешивать флаг, в ноябре 2020 года.

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