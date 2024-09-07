Погода остается летней

По данным Агентства по охране окружающей среды, погода будет ясной или частично облачной, без осадков в течение ночи. Временами будет развиваться туман. Южный и юго-восточный ветер от 1 до 6 метров в секунду, на побережье до 9 метров в секунду. Будет 6-12 градусов тепла, на побережье до 19 градусов тепла.

На Чудском озере южный и юго-восточный ветер 1-6 метров секунду. Глубина до полуметра. Погода будет спокойной. Временами туман, но в целом видимость хорошая. Температура воздуха составит 10-13 градусов.

Воскресенье будет солнечным. Южный и юго-восточный ветер от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 11 метров секунду. Будет 21-26 градусов тепла.

На Чудском озере южный и юго-восточный ветер 39 метров в секунду. Глубина 0,30,8 метра. Погода будет ясной с хорошей видимостью. Температура от 21 до 23 градусов.