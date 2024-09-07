В деревне Уулу в Пярнумаа в середине августа в объектив видеокамеры попал волк, несущий добычу. Судя по всему, незадолго до этого хищник задрал дикого козленка.
ВИДЕО ⟩ Редкие кадры: волк преспокойно несет добычу через деревню
Эстонское общество охотников поделилось редкими кадрами на собственном YouTube-канале.
В комментарии к видео говорится, что волк преспокойно гулял с добычей при свете дня в деревне Уулу Пярнуского уезда.
«Уулу - относительно крупный региональный центр. Там расположены местная волостная управа, основная школа и другие учреждения», - отмечается в комментарии.
По словам охотников, в этом году с волками проблемы возникают постоянно.
К примеру, всего в четырех километрах от Уулу хищники загрызли более 20 овец. В результате хозяину пришлось ликвидировать стадо.
Местному охотничьему товариществу было выдано разрешение на отстрел волков, но, к сожалению, к тому времени большая часть овец уже была отправлена на мясокомбинат.
«С весны нынешнего года в 5-6 километрах от Уулу обитает стая из семи волков. Судя по всему, речь идет о четырех взрослых хищниках и трех щенках», - дополняют картину охотники.