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ВИДЕО Редкие кадры: волк преспокойно несет добычу через деревню

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Волк (иллюстративное фото).
Волк (иллюстративное фото). Фото: Shutterstock

В деревне Уулу в Пярнумаа в середине августа в объектив видеокамеры попал волк, несущий добычу. Судя по всему, незадолго до этого хищник задрал дикого козленка.

Эстонское общество охотников поделилось редкими кадрами на собственном YouTube-канале.

В комментарии к видео говорится, что волк преспокойно гулял с добычей при свете дня в деревне Уулу Пярнуского уезда.

«Уулу - относительно крупный региональный центр. Там расположены местная волостная управа, основная школа и другие учреждения», - отмечается в комментарии.

По словам охотников, в этом году с волками проблемы возникают постоянно.

К примеру, всего в четырех километрах от Уулу хищники загрызли более 20 овец. В результате хозяину пришлось ликвидировать стадо.

Местному охотничьему товариществу было выдано разрешение на отстрел волков, но, к сожалению, к тому времени большая часть овец уже была отправлена ​​на мясокомбинат.

«С весны нынешнего года в 5-6 километрах от Уулу обитает стая из семи волков. Судя по всему, речь идет о четырех взрослых хищниках и трех щенках», - дополняют картину охотники.

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