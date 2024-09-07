Убирающий улицы в эстонском городе мальчик заслужил большое одобрение у интернет-пользователей

Перевод: Павел Соболев

За пару часов линк на статью Sakala в Facebook собрал более 1100 лайков и десятки комментариев, всячески восхваляющих мальчика.

Руководитель отдела благоустройства в управе Вильянди Койду Илиссон также написал комментарий, указав и свой номер телефона. Его комментарий гласил: «Я твой большой фанат и хочу помочь с инструментами».

Помимо мальчика, многие хвалят его родителей, а есть и те, кто даже просит номер банковского счета, чтобы сделать пожертвование на оплату работы мальчика.

Эмодзи в виде хлопка в ладоши добавил и мэр Вильянди Йохан-Кристьян Коновалов, а один из последующих комментаторов предложил мэру вручить мальчику почетную грамоту.

В комментариях также обсуждается, почему вообще в городе есть мусор на улицах, кто его туда кидает, и почему свинства больше всего именно в городе.

Sakala написала в пятницу, что Матиас Весалахти после заверения школьного дня берет из дома рабочие инструменты и идет убирать мусор на улицах Вильянди.

«Мне не нравится, когда люди загрязняют окружающую среду», - ответил Матиас Весалахти, когда его спросили, почему он ходит по улицам с инструментом в одной руке и мешком для мусора в другой. Он добавил, что ему это просто нравится. «В Эстонии не так много людей, желающих убирать мусор».

Матиас также рассказал, что для него важно, чтобы в городе и в лесу не было мусора. Больше всего он любит собирать мусор именно в лесу. Однако он идет и в город собирать мусор, если у его матери длинный рабочий день. «После леса я прихожу и в город, делаю круг по старой части города и собираю мусор. Повсюду же обертки и окурки».

По словам Матиаса, собирать мусор - это элементарно, и родители никак специально не подчеркивали ему важность этого занятия.