При нападении с ножом в Карлсруэ тяжело ранен посетитель вокзала

Неизвестный с ножом тяжело ранил 32-летнего мужчину на центральном вокзале Карлсруэ и скрылся. Нападавшего ищут, сообщила полиция в субботу, 7 сентября.

Стражи порядка исходят из того, что атака была совершена по личным мотивам.

Пока неизвестно, были ли знакомы нападавший и его жертва. Опасности для местных жителей нет, заверила полиция.

Оцепление и приостановка железнодорожного сообщения

Инцидент произошел накануне поздно вечером.

Тревогу поднял машинист одного из поездов, уведомивший единый центр управления о ножевой атаке на платформе.

Часть вокзала была оцеплена для проведения обыска. Движение поездов было на время прекращено.

Пострадавший доставлен в больницу и пока не комментировал нападение.

Его жизни в данный момент ничто не угрожает.