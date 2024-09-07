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При нападении с ножом в Карлсруэ тяжело ранен посетитель вокзала

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Железнодорожный вокзал в Карлсруэ (иллюстративное фото).
Железнодорожный вокзал в Карлсруэ (иллюстративное фото). Фото: Uli Deck

Машинист поднял тревогу, увидев, как неизвестный с ножом атаковал 32-летнего мужчину на центральном вокзале Карлсруэ. Нападавшему удалось скрыться. Полиция заверяет, что опасности для жителей нет.

Неизвестный с ножом тяжело ранил 32-летнего мужчину на центральном вокзале Карлсруэ и скрылся. Нападавшего ищут, сообщила полиция в субботу, 7 сентября.

Стражи порядка исходят из того, что атака была совершена по личным мотивам.

Пока неизвестно, были ли знакомы нападавший и его жертва. Опасности для местных жителей нет, заверила полиция.

Оцепление и приостановка железнодорожного сообщения

Инцидент произошел накануне поздно вечером.

Тревогу поднял машинист одного из поездов, уведомивший единый центр управления о ножевой атаке на платформе.

Часть вокзала была оцеплена для проведения обыска. Движение поездов было на время прекращено.

Пострадавший доставлен в больницу и пока не комментировал нападение. 

Его жизни в данный момент ничто не угрожает.  

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