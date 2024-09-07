Машинист поднял тревогу, увидев, как неизвестный с ножом атаковал 32-летнего мужчину на центральном вокзале Карлсруэ. Нападавшему удалось скрыться. Полиция заверяет, что опасности для жителей нет.
При нападении с ножом в Карлсруэ тяжело ранен посетитель вокзала
Неизвестный с ножом тяжело ранил 32-летнего мужчину на центральном вокзале Карлсруэ и скрылся. Нападавшего ищут, сообщила полиция в субботу, 7 сентября.
Стражи порядка исходят из того, что атака была совершена по личным мотивам.
Пока неизвестно, были ли знакомы нападавший и его жертва. Опасности для местных жителей нет, заверила полиция.
Оцепление и приостановка железнодорожного сообщения
Инцидент произошел накануне поздно вечером.
Тревогу поднял машинист одного из поездов, уведомивший единый центр управления о ножевой атаке на платформе.
Часть вокзала была оцеплена для проведения обыска. Движение поездов было на время прекращено.
Пострадавший доставлен в больницу и пока не комментировал нападение.
Его жизни в данный момент ничто не угрожает.