«Старлайнер» успешно вернулся на Землю без экипажа. Астронавты останутся на МКС до следующего года

Корабль во время спуска. Фото: NASA

Инженеры Boeing и НАСА потратили месяцы на то, чтобы разобраться в технических неполадках. В результате в конце августа американское космическое агентство решило, что «Старлайнер» недостаточно безопасен для доставки астронавтов домой.

Стич признался, что в процессе принятия этого решения отношения между Boeing и NASA были напряженными: Boeing утверждал, что их космический корабль может безопасно вернуться с астронавтами на борту, но в американском космическом агентстве в этом уверены не были.

В итоге было решено прибегнуть к помощи компании Илона Маска SpaceX, что привело к значительной задержке возвращения астронавтов на Землю.

Дополнительное время необходимо для того, чтобы SpaceX смогла запустить свой следующий корабль, старт которого запланирован на конец сентября.

Предполагалось, что на его борту будут находиться четверо астронавтов, но вместо этого он отправится только с двумя. Это позволит Бутчу и Суни вернуться на Землю после запланированного срока пребывания в феврале следующего года.

Управляющая Международной космической станцией Дана Вайгель заявила, что астронавты хорошо адаптируются к своей длительной миссии. По ее словам, они выполняют программы физических упражнений, необходимые для поддержания здоровья в условиях невесомости.

Оба астронавта ранее побывали в космосе дважды.

По словам Вайгель, теперь у них есть все необходимое снаряжение для незапланированного восьмимесячного пребывания в космосе.