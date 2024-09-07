Космический корабль «Старлайнер» производства компании Boeing завершил свое путешествие на Землю, однако астронавты, которых он должен был доставить, остались на Международной космической станции (МКС).
«Старлайнер» успешно вернулся на Землю без экипажа. Астронавты останутся на МКС до следующего года
После отстыковки от орбитальной лаборатории пустой корабль двигался в автономном режиме.
Полет корабля с астронавтами НАСА Бутчем Уилмором и Суни Уильямсом с самого начала проходил с многочисленными техническими проблемами. В результате специалисты американского космического агентства сочли «Старлайнер» не достаточно безопасным, чтобы доставить их на Землю.
Вместо этого экипаж отправится домой на главном конкуренте Boeing - корабле компании SpaceX «Драгон», но не раньше февраля следующего года.
Таким образом астронавты, которые должны были провести на МКС всего неделю, будут оставаться в космосе в течение восьми месяцев.
Обратный полет «Старлайнера» длился шесть часов - он успешно приземлился на космодроме Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико. После входа в атмосферу Земли на корабле были задействованы парашюты, чтобы замедлить его спуск.
Ранее НАСА сообщило, что астронавты-ветераны Суни Уильямс и Бутч Уилмор находятся в хорошем настроении и поддерживают постоянную связь со своими родными.
Руководитель программы коммерческих экипажей НАСА Стив Стич рассказал на брифинге для СМИ, что оба астронавта увлечены своей работой. «Они понимают, как важно двигаться дальше …и вернуть корабль в целости и сохранности», - отметил Стич.
Прошедший полет с астронавтами на борту стал первым для космического корабля «Старлайнер» компании Boeing.
Что пошло не так
Вскоре после старта с мыса Канаверал во Флориде 5 июня у капсулы возникли проблемы. В ней произошла утечка гелия, который нагнетает топливо в двигательную установку, и несколько двигателей не работали должным образом.
Инженеры Boeing и НАСА потратили месяцы на то, чтобы разобраться в технических неполадках. В результате в конце августа американское космическое агентство решило, что «Старлайнер» недостаточно безопасен для доставки астронавтов домой.
Стич признался, что в процессе принятия этого решения отношения между Boeing и NASA были напряженными: Boeing утверждал, что их космический корабль может безопасно вернуться с астронавтами на борту, но в американском космическом агентстве в этом уверены не были.
В итоге было решено прибегнуть к помощи компании Илона Маска SpaceX, что привело к значительной задержке возвращения астронавтов на Землю.
Дополнительное время необходимо для того, чтобы SpaceX смогла запустить свой следующий корабль, старт которого запланирован на конец сентября.
Предполагалось, что на его борту будут находиться четверо астронавтов, но вместо этого он отправится только с двумя. Это позволит Бутчу и Суни вернуться на Землю после запланированного срока пребывания в феврале следующего года.
Управляющая Международной космической станцией Дана Вайгель заявила, что астронавты хорошо адаптируются к своей длительной миссии. По ее словам, они выполняют программы физических упражнений, необходимые для поддержания здоровья в условиях невесомости.
Оба астронавта ранее побывали в космосе дважды.
По словам Вайгель, теперь у них есть все необходимое снаряжение для незапланированного восьмимесячного пребывания в космосе.
Вайгель пояснила, что в июле на МКС были доставлены «специальные вещи для экипажа», о которых просили астронавты.
«Поэтому на данный момент у них есть все стандартное экспедиционное снаряжение, как и у любого другого члена экипажа. У нас на подходе еще один грузовой корабль, так что мы отправим на нем все, что им понадобится для завершения второй части миссии», - говорит Вайгель.
Проблемы с кораблем «Старлайнер» стали очередным ударом для компании Boeing, которая в последние годы испытывала немало проблем со своим основным продуктом - пассажирскими самолетами.
После стольких неудач легкая посадка корабля станет желанным результатом для компании - и для НАСА.
«После того, как мы получим аппарат, мы проведем пару месяцев послеполетного анализа», - говорит Стив Стич.
В 2014 году компании Boeing и SpaceX получили контракты на организацию коммерческих космических полетов для астронавтов НАСА - Boeing на сумму 4,2 млрд долларов, а SpaceX - 2,6 млрд.
Но на данный момент SpaceX отправила в космос девять экипажей для НАСА, а также несколько коммерческих миссий. Для Boeing попытка осуществить полет с экипажем стала первой.
Полет корабля «Старлайнер» был отложен на несколько лет из-за неудач в его разработке. Два предыдущих полета без экипажа в 2019 и 2022 годах также сопровождались техническими проблемами.
Администратор НАСА Билл Нельсон заявил, что он на 100% уверен в том, что корабль снова полетит с экипажем на борту.