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ВНИМАНИЕ За этот невинный предмет в багаже в Таиланде можно загреметь за решетку

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Таиланд (иллюстративное фото).
Таиланд (иллюстративное фото). Фото: Shutterstock

Отправляясь в путешествие в Таиланд, всегда важно знать местные законы и обычаи. В противном случае, находясь на отдыхе, вы рискуете надолго загреметь за решетку за, казалось бы, невинную вещь, найденную в вашем багаже.

Дело в том, что в Таиланде действуют строгие законы, регламентирующие азартные игры.

Практически все формы азартных игр в стране запрещены в рамках мер по борьбе с коррупцией и преступностью.

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