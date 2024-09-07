Отправляясь в путешествие в Таиланд, всегда важно знать местные законы и обычаи. В противном случае, находясь на отдыхе, вы рискуете надолго загреметь за решетку за, казалось бы, невинную вещь, найденную в вашем багаже.
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ВНИМАНИЕ ⟩ За этот невинный предмет в багаже в Таиланде можно загреметь за решетку
Дело в том, что в Таиланде действуют строгие законы, регламентирующие азартные игры.
Практически все формы азартных игр в стране запрещены в рамках мер по борьбе с коррупцией и преступностью.