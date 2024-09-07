Фото В результате аварии неподалеку от Тарту погиб пассажир

В результате столкновения 68-летняя дама, находившаяся на заднем сидении автодома, получила настолько тяжелые травмы, что подоспевшая к месту происшествия бригада скорой помощи не смогла спасти ей жизнь.

Травмы остальных трех участников ДТП оказались относительно легкими.

Тем не менее, водитель автодома и пассажир легкового автомобиля были доставлены в больницу.

По словам Андрея Иваненко, оперативного дежурного Южной префектуры полиции, оба водителя были трезвы и имели право на управление транспортным средством.

По предварительной информации, автодом, следовавший из Ряпина в сторону Тарту, мог выехать на встречную полосу, однако точные причины происшествия пока не установлены.

«В легковом автомобиле, попавшем в аварию, находились две женщины, обе были пристегнуты ремнями безопасности», - добавил Иваненко.