Высокие цены на электроэнергию: потеря конкурентоспособности и рабочих мест

В минувшее воскресенье производитель древесной целлюлозы Estonian Cell остановил производство на 11 дней. Причиной этого стали слишком высокие цены на электроэнергию, и производство больше не будет окупаться.

Сийри Лахе, член правления компании, говорит, что решение было принято в связи с тем, что в течение всего лета компания продавала продукцию на некоторых рынках ниже себестоимости, пытаясь найти наименее убыточное решение. Однако теперь запасы выросли до неприемлемого уровня, а это значит, что дальше так продолжаться не может.