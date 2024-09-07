Эстонское электричество обходится нам дорого как прямо, так и косвенно: высокие цены на электричество забирают из кошельков людей деньги, которые можно было бы использовать как покупательскую способность, и тем самым стимулировать экономику, а также снижают конкурентоспособность эстонских предприятий и, соответственно, сокращают рабочие места.
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Высокие цены на электроэнергию: потеря конкурентоспособности и рабочих мест
В минувшее воскресенье производитель древесной целлюлозы Estonian Cell остановил производство на 11 дней. Причиной этого стали слишком высокие цены на электроэнергию, и производство больше не будет окупаться.
Сийри Лахе, член правления компании, говорит, что решение было принято в связи с тем, что в течение всего лета компания продавала продукцию на некоторых рынках ниже себестоимости, пытаясь найти наименее убыточное решение. Однако теперь запасы выросли до неприемлемого уровня, а это значит, что дальше так продолжаться не может.