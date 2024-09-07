Косово распорядилось закрыть несколько погранпереходов, обвинив Сербию в отказе впустить на свою территорию этнических албанцев. Приштина призвала Евросоюз и США повлиять на президента Сербии Вучича.
Несколько переходов на границе Косово и Сербии заблокированы
Ситуация на границе Сербии и Косово в очередной раз обострилась. Сербские демонстранты в ночь на субботу, 7 сентября, заблокировали несколько погранпереходов и вынудили путешественников с косовскими паспортами повернуть обратно.
Местные СМИ характеризуют акцию как ответ на недавнее принудительное закрытие сербских административных учреждений на севере Косово правительством в Приштине.
О закрытии ряда погранпереходов министр иностранных дел Косово Доника Гервалла-Шварц объявила поздним вечером 6 сентября.
Она объяснила эту меру тем, что «сербы в масках» на одном из КПП якобы останавливали автомобили с германскими регистрационными знаками и не пропускали албанцев, пытавшихся въехать в Сербию.
Присутствовавшая на месте сербская полиция не вмешивалась в ситуацию, заявила Гервалла-Шварц.
Дипломат из Приштины возложила ответственность за обострение на Белград.
Президент Сербии Александар Вучич «продолжает предавать Германию и Евросоюз», отметила глава косовского внешнеполитического ведомства.
Гервалла-Шварц призвала ЕС и США решительно воспрепятствовать следующему шагу Вучича.
Сербского президента «необходимо остановить, прежде чем он перейдет к войне», подчеркнула дипломат.
Отношения Белграда и Приштины
Это уже не первое обострение отношений Сербии и Косово. Так, в 2022 году Приштина решила ввести временные документы для въезжающих граждан Сербии и потребовала от сербского меньшинства перерегистрировать автомобили.
В знак протеста косовские сербы возвели баррикады. Спор удалось уладить через несколько месяцев.
В сентябре 2023-го произошло нападение на косовских полицейских, в котором Приштина обвинила сербов. Это привело к очередному ухудшению отношений.
Подавляющее большинство населения Косово, составляющего 1,8 млн человек, - этнические албанцы.
В стране также проживают 120 тысяч сербов, в основном на севере.
В 2008 году Косово в одностороннем порядке провозгласило свою независимость от Сербии. Ее признали около 100 государств, включая Германию.
Сербия считает Косово своей автономной провинцией и независимость Приштины не признает.
Позицию Белграда разделяют Россия, большинство государств постсоветского пространства, а также четыре страны ЕС, Китай и Индия.