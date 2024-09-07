Несколько переходов на границе Косово и Сербии заблокированы

Ситуация на границе Сербии и Косово в очередной раз обострилась. Сербские демонстранты в ночь на субботу, 7 сентября, заблокировали несколько погранпереходов и вынудили путешественников с косовскими паспортами повернуть обратно.

Местные СМИ характеризуют акцию как ответ на недавнее принудительное закрытие сербских административных учреждений на севере Косово правительством в Приштине.

О закрытии ряда погранпереходов министр иностранных дел Косово Доника Гервалла-Шварц объявила поздним вечером 6 сентября.

Она объяснила эту меру тем, что «сербы в масках» на одном из КПП якобы останавливали автомобили с германскими регистрационными знаками и не пропускали албанцев, пытавшихся въехать в Сербию.

Присутствовавшая на месте сербская полиция не вмешивалась в ситуацию, заявила Гервалла-Шварц.

Дипломат из Приштины возложила ответственность за обострение на Белград.

Президент Сербии Александар Вучич «продолжает предавать Германию и Евросоюз», отметила глава косовского внешнеполитического ведомства.

Гервалла-Шварц призвала ЕС и США решительно воспрепятствовать следующему шагу Вучича.

Сербского президента «необходимо остановить, прежде чем он перейдет к войне», подчеркнула дипломат.

Отношения Белграда и Приштины

Это уже не первое обострение отношений Сербии и Косово. Так, в 2022 году Приштина решила ввести временные документы для въезжающих граждан Сербии и потребовала от сербского меньшинства перерегистрировать автомобили.

В знак протеста косовские сербы возвели баррикады. Спор удалось уладить через несколько месяцев.

В сентябре 2023-го произошло нападение на косовских полицейских, в котором Приштина обвинила сербов. Это привело к очередному ухудшению отношений.

Подавляющее большинство населения Косово, составляющего 1,8 млн человек, - этнические албанцы.

В стране также проживают 120 тысяч сербов, в основном на севере.

В 2008 году Косово в одностороннем порядке провозгласило свою независимость от Сербии. Ее признали около 100 государств, включая Германию.

Сербия считает Косово своей автономной провинцией и независимость Приштины не признает.

Позицию Белграда разделяют Россия, большинство государств постсоветского пространства, а также четыре страны ЕС, Китай и Индия.