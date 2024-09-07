Последние жаркие деньки? Уже на следующей неделе похолодает, пройдут ливни

По данным Агентства окружающей среды, в ночь на понедельник погода будет ясная, переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-9 м/с. Температура воздуха от 7 до 13 градусов тепла, на побережье до 18 градусов.

В понедельник осадков также не ожидается. Ветер юго-восточный, 4-10 м/с, на островах порывы до 14 м/с. Температура воздуха от 20 до 26 градусов.

Вечером во вторник переменная облачность, без дождя. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, на островах и побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха от 8 до 14, на побережье до 18 градусов тепла.

Во второй половине дня в Западной Эстонии усилится облачность, на островах и на западном побережье пройдут дожди.

Ветер юго-восточный, 5-12 м/с, на островах и побережье порывы до 17 м/с, во второй половине дня ветер начнет ослабевать. Температура 20-25 градусов тепла.

В ночь на среду тучи сгустятся, на островах начнутся ливни, которые позже переместятся на северо-восток. Ветер южный и юго-восточный, 3-9 м/с, на островах порывы до 13 м/с. В целом тепло - от 12 до 17 градусов.

В среду погода будет пасмурной с прояснениями. Во многих местах пройдет дождь, к вечеру он утихнет. Ветер южный, 3-9 м/с, на островах порывы до 13 м/с. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла.