Сразу несколько авторитетных западных СМИ сообщили, что Иран передал России баллистические ракеты, о возможных поставках которых шла речь в течение последних двух лет. Официальный Вашингтон не подтвердил, но и не опроверг эту информацию, а Украина пригрозила Ирану «разрушительными последствиями» для двухсторонних отношений.
СМИ сообщили, что Россия получила баллистические ракеты от Ирана. Что известно и почему это опасно для Украины
По информации Украинской службы Би-би-си, эта формулировка заявления МИД Украины может означать возможный разрыв отношений между Украиной и Ираном.
Почему поставка иранских баллистических ракет может быть опасна для Украины и что известно об этом оружии?
Что написали СМИ
Издание The Wall Street Journal 6 сентября сообщило со ссылкой на анонимных европейских и американских чиновников, что Иран уже отправил в РФ баллистические ракеты малой дальности.
По сведениям издания, Европа и США уже работают над санкциями в ответ на действия Тегерана.
В то же время CNN, ссылаясь на два источника в разведке, сообщает, что Иран «уже доставил» России баллистические ракеты ближнего радиуса действия для применения их на войне против Украины.
В феврале этого года агентство Reuters со ссылкой на шесть источников сообщало, что Иран передал России 400 баллистических ракет класса «земля-земля».
Тогда в США заявляли, что не видят никаких доказательств передачи этого вида вооружений, а в Иране такие заявления назвали «необоснованными».
Информацию о поставках ракет зимой также отрицало Главное управление разведки Минобороны Украины.
Однако уже в августе Reuters со ссылкой на источники в европейской разведке писал, что Иран все же планирует передать РФ сотни баллистических ракет Fath-360 малой дальности со спутниковым управлением.
В начале сентября эту информацию подтвердило и издание Bloomberg.
По данным британской газеты Times, Россия получила от партии Ирана более 200 баллистических ракет.
Украина угрожает «разрушительными последствиями», Белый дом говорит об эскалации
Украинский МИД выразил «глубокую озабоченность» в связи с такими сообщениями и призвал Иран «воздержаться от передачи России, которая согласно Уставу ООН и норм международного права является государством-агрессором, каких-либо видов вооружения и военной техники».
Украина напомнила, что Россия уже более двух лет обстреливает Украину, в том числе дронами иранского производства, и призвала мировое сообщество «усилить давление на Тегеран и Москву ради защиты международного мира и безопасности».
«Предупреждаем официальный Тегеран, что в случае подтверждения факта передачи Ираном баллистических ракет в Российскую Федерацию, это будет иметь разрушительные последствия для украинско-иранских двухсторонних отношений», — сказано в заявлении МИД Украины.
По данным Украинской службы Би-би-си, речь идет о возможном разрыве отношений между странами.
Белый дом назвал вероятную отправку иранских ракет в Россию «резкой эскалацией».
«Всякая передача иранских баллистических ракет России будет означать резкую эскалацию поддержки Ираном агрессивной войны России против Украины», — заявил представитель совета национальной безопасности США Шон Саветт, которого цитирует Reuters.
Однако миссия Ирана в ООН фактически отрицает передачу ракет. Представительство страны заявило, что позиция Тегерана по конфликту в Украине «остается неизменной».
«Иран считает негуманным оказание военной помощи сторонам, участвующим в конфликте, что приводит к увеличению человеческих жертв, разрушению инфраструктуры и отдалению от переговоров о прекращении огня, — говорится в сообщении представительства. — Таким образом, Иран не только сам воздерживается от таких действий, но и призывает другие страны прекратить поставки оружия сторонам, участвующим в конфликте».
В прошлом Тегеран неоднократно отрицал передачу Москве беспилотников типа «шахед» для ударов по Украине — при том, что журналисты и международные эксперты публиковали множество доказательств обратного. С осени 2022 года тысячи таких БПЛА, переименованные в «Герани», были направлены по украинской территории.
Есть ряд неопровержимых свидетельств, что часть дронов была собрана непосредственно в Иране, а часть — на заводах в РФ по иранским технологиям.
Аналитики американского «Института изучения войны» (ISW) считают отправку иранских баллистических ракет в Россию частью стратегического партнерства между двумя странами.
По их мнению, иранский режим решил передать РФ баллистику, а взамен рассчитывает получить от Москвы новейшие истребители Су-35. Этот вопрос, как пишет ISW, обсуждался в августе во время визита в Тегеран секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу.
Иран также обратился к России за поддержкой в модернизации своих кибер-возможностей и ракетно-космических программ в рамках расширенного военного сотрудничества.
Чем опасны эти ракеты
Россия с первых дней полномасштабной войны против Украины активно применяет для ударов по наиболее важным целям в Украине баллистические ракеты, в первую очередь — «Искандер М». Их целями становятся системы ПВО, ракетные комплексы, пункты управления и объекты энергетики.
Это связано с тем, что баллистические, в отличие от крылатых ракет, летят к цели чрезвычайно быстро, по вертикальной траектории, а также имеют мощную боевую часть и высокую точность попадания.
Все это делает именно такой тип ракет наиболее сложным для перехвата противовоздушной обороной.
Фактически Украина имеет лишь ограниченное количество систем ПВО Patriot и SAMP-T, которые способны сбивать российские баллистические ракеты. Другие системы ПВО на это не способны.
Однако активное использование «Искандеров» привело к истощению их запасов в России.
Например, по состоянию на август прошлого года Главное управление разведки Минобороны Украины оценивало запасы баллистических и крылатых «Искандеров» в РФ примерно в 270 единиц.
Однако в ГУР тогда отметили, что темпы изготовления баллистики на российских предприятиях составляли 30 ракет в месяц.
При этом, по подсчетам украинских экспертов, только в августе этого года РФ использовала для ударов по Украине 61 ракету «Искандер» или их северокорейский аналог KN-23.
Что касается ракет из КНДР, то впервые KN-23 (официальное название Hwasong-11) российская армия применила еще в декабре 2023 года.
Эти ракеты теоретически являются даже более дальнобойными, чем «Искандер»: их предельная дальность составляет 900 км. Однако, как писали украинские СМИ, оказалось, что они очень неточны и не надежны.
По данным профильного портала Defense Express, фактически половина ракет KN-23, которые выпустили россияне, просто взорвались в воздухе и не достигли своих целей.
Поэтому перед Кремлем встал насущный вопрос, где взять новую и более эффективную баллистику, чтобы продолжить ракетные удары по Украине.
Что такое Fath-360
Разработанные в Иране ракеты Fath-360 класса «земля-земля» малой дальности имеют диаметр 300 мм, вес — 850-1100 килограммов.
Боевая часть ракеты составляет 150 килограммов, заявленный радиус действия — 75-120 километров.
Это довольно опасное оружие, сложное для перехвата, быстрое и точное.
Однако Иран имеет более мощные и дальнобойные Fateh-110. Об их вероятной передаче Москве ранее сообщали западные СМИ. Доказательств этого пока не появлялось.
Научный сотрудник Международного института стратегических исследований (IISS) Фабиан Хинц, который исследует ракетные вооружения стран Ближнего Востока, отмечает, что иранские ракеты достаточно легки в эксплуатации и запуске.
«Все эти ракеты — высокоточные, они достаточно точные, достаточно разрушительные, с боеголовками весом более 500 кг», — объясняет Хинц.
Ракета Fateh-110 имеет дальность до 300 км, Fateh-313 — до 500 км, Zolfaghar — 700 км.
Ракета Fateh-110 отличается сокращенным временем подготовки к запуску и более длительным сроком службы. Она также может использоваться в неблагоприятных погодных условиях.
Бывший министр обороны Ирана Ахмад Вахиди заявлял, что ракета «со 100% точностью» способна поражать наземные и морские цели, места сосредоточения вражеских сил, ракетные установки, склады боеприпасов и другие объекты.
По некоторым данным, ракета, кроме кассетного и химического боезаряда, может нести также и ядерную боеголовку.
США считают, что при изготовлении этой ракеты иранские предприятия имели существенную технологическую поддержку со стороны китайских компаний.
Известно, что иранские войска неоднократно атаковали этими ракетами районы сосредоточения противника, в частности, боевиков «Исламского государства» (в России организация признана террористической и запрещена) в Сирии и Ираке.
Ракеты из «семьи Fateh», по мнению Фабиана Хинца, могут существенно повлиять на ход войны в Украине.
«Эти ракеты могут нанести существенный вред. Поскольку они являются баллистическими, их могут перехватить только некоторые системы ПВО, такие как Patriot. Украина имеет такие системы, но не имеет их в достаточном количестве, чтобы покрыть всю территорию Украины, не хватает и ракет-перехватчиков. Поэтому это будет испытанием», — считает эксперт.
В то же время, для эффективного использования этих ракет нужны хорошие разведывательные данные, особенно при ударах по перемещающимся целям.
«Если речь идет о цели, которая не является статичной и движется, то это больший вызов, потому что у россиян нет больших разведывательных возможностей вдали от линии фронта. Нехватка разведывательных данных ограничивает эффективность», — объясняет Фабиан Хинц.
При этом в последние месяцы россияне смогли запускать разведывательные дроны на сотни километров от линии фронта и бить баллистикой по тыловым базам.
По мнению эксперта, ракеты Fateh-110 сопоставимы по дальности с некоторыми версиями американских ATACMS, которые способны поражать цели на расстоянии 300 км.