СМИ сообщили, что Россия получила баллистические ракеты от Ирана. Что известно и почему это опасно для Украины

Ракеты из «семьи Fateh», по мнению Фабиана Хинца, могут существенно повлиять на ход войны в Украине.

«Эти ракеты могут нанести существенный вред. Поскольку они являются баллистическими, их могут перехватить только некоторые системы ПВО, такие как Patriot. Украина имеет такие системы, но не имеет их в достаточном количестве, чтобы покрыть всю территорию Украины, не хватает и ракет-перехватчиков. Поэтому это будет испытанием», — считает эксперт.

В то же время, для эффективного использования этих ракет нужны хорошие разведывательные данные, особенно при ударах по перемещающимся целям.

«Если речь идет о цели, которая не является статичной и движется, то это больший вызов, потому что у россиян нет больших разведывательных возможностей вдали от линии фронта. Нехватка разведывательных данных ограничивает эффективность», — объясняет Фабиан Хинц.

При этом в последние месяцы россияне смогли запускать разведывательные дроны на сотни километров от линии фронта и бить баллистикой по тыловым базам.

По мнению эксперта, ракеты Fateh-110 сопоставимы по дальности с некоторыми версиями американских ATACMS, которые способны поражать цели на расстоянии 300 км.