Хлеб в меню жителей Эстонии занимает важное место – не только в гастрономическом, но и в духовном плане. Тем не менее, поглощать его со всеми продуктами подряд – не лучшая идея.
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Осторожно ⟩ Ни в коем случае не ешьте с хлебом эти продукты!
Литовское издание lrytas.lt напоминает, что чрезмерное потребление хлеба может привести к быстрому набору веса и проблемам с пищеварением.
Многие также едят вместе с хлебом продукты, которые следует тщательно ограничивать в рационе, например, сливочное масло.