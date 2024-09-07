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Осторожно Ни в коем случае не ешьте с хлебом эти продукты!

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Фото: Shutterstock

Хлеб в меню жителей Эстонии занимает важное место – не только в гастрономическом, но и в духовном плане. Тем не менее, поглощать его со всеми продуктами подряд – не лучшая идея.

Литовское издание lrytas.lt напоминает, что чрезмерное потребление хлеба может привести к быстрому набору веса и проблемам с пищеварением.

Многие также едят вместе с хлебом продукты, которые следует тщательно ограничивать в рационе, например, сливочное масло.

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