В железнодорожной сети Германии произошел масштабный сбой

Технические помехи в железнодорожной сети привели к масштабному сбою в движении поездов в центральной части Германии.

Сотрудники концерна Deutsche Bahn прилагают все усилия, чтобы бесперебойное движение составов возобновилось, сообщили в компании в субботу, 7 сентября.

Поезда в пострадавшем районе ожидают устранения неполадок на станциях, добавил представитель DB.

Кроме того, перебои наблюдаются в движении пригородных электричек в землях Гессен и Рейнланд-Пфальц, указал их оператор.

Жителей призвали пересесть на автобусы и трамваи

В концерне не назвали причину сбоя и предполагаемые сроки его устранения.

Региональный транспортный оператор RMV призвал жителей пользоваться трамваями, автобусами или метрополитеном.

В северной части ФРГ пассажиров поездов дальнего следования предупреждают, что заторы наблюдаются уже в Ганновере из-за сбоя на маршруте в Мюнхен.

Поездная бригада получила информацию об отказе радиосвязи в районе городов Кобленц, Франкфурт-на-Майне, Кассель и Вюрцбург.