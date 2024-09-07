Министерство юстиции США предъявило обвинение ведущему российского «Первого канала» и гражданину США Дмитрию Саймсу и его жене Анастасии в обходе американских санкций и отмывании полученных при этом доходов. Поводом для обвинений Саймса стала его работа на «Первом», его жены — на российского предпринимателя и бизнес-партнера сестры премьера Михаила Мишустина Александра Удодова. Документы Минюста США проливают свет на то, как работают и как сбоят санкционные механизмы: по версии ведомства, как минимум треть полученной на «Первом» зарплаты в миллион долларов Саймсы смогли перевести из российского банка в американский на счет, открытый на их имя.
«Наши деньги пришли, все в порядке». Как ведущий «Первого канала» Дмитрий Саймс и его жена два года обходили санкции США
Поводом для обвинений Саймса, как говорится в обвинительном заключении, стала его работа на «Первом», его жены — на российского предпринимателя и бизнес-партнера сестры премьера Михаила Мишустина Александра Удодова.
Документы Минюста США проливают свет на то, как работают и как сбоят санкционные механизмы: по версии ведомства, как минимум треть полученной на телеканале зарплаты в размере 1 млн долларов Саймсы смогли перевести из российского в американский банк на счет, открытый на их имя.
Токсичные связи
76-летний политолог, сын советских диссидентов, сделавший карьеру политконсультанта в США, а затем — на российском Первом канале, лояльный Кремлю эксперт с американским паспортом, Дмитрий Саймс уже второй раз за последний месяц сам становится героем новостей.
В середине августа ФБР провела обыск в его поместье Patria («Родина») в американском штате Вирджиния. Сообщалось, что в 2021 году он купил его за 1,6 млн долларов.
Самого Саймса, которого американская пресса в репортажах об обыске называла бывшим советником Дональда Трампа, в особняке не было — с октября 2022 года он не приезжал в США.
Саймс тогда заявил, что не знает о каком-либо расследовании, фигурантом которого он мог бы быть.
Спустя три недели Минюст США обнародовал обвинение, предъявленное Саймсу и его 55-летней жене Анастасии Рюриковой-Саймс, гражданке США и России, и второе — отдельно жене Саймса.
Они обвиняются в том, что осознанно нарушали санкции, наложенные США на российские компании и физлица за их связь с российским государством после начала полномасштабного вторжения в Украину, и отмывали доходы, полученные от них.
В случае Саймса — это Первый канал, где он с Вячеславом Никоновым уже несколько лет ведет еженедельное политическое ток-шоу «Большая игра», а для его жены — российский бизнесмен Александр Удодов, партнер сестры российского премьера Михаила Мишустина по бизнесу.
Как утверждает Минюст США, Саймс продолжил работать на «Первом» и после того, как телеканал попал под американские санкции в мае 2022 года.
Его жена помогала Удодову покупать картины и другие предметы искусства, храня их в поместье Саймсов и получая за свои услуги комиссию в 5%.
Речь идет о сотнях тысяч долларов, которые в итоге оказались на американских счетах Саймсов.
«Могут возникнуть проблемы»
В обвинительном заключении американского Минюста есть множество цитат из переписки и разговоров Саймсов, но нет указаний на то, как и когда они были получены.
Из этой переписки следует, в частности, что Саймсы знали, что сотрудничество с попавшими под санкции компаниями и физлицами уголовно наказуемо для граждан США.
Спустя неделю после введения санкций в отношении Первого канала Саймс в разговоре с заместителем гендиректора телеканала сказал, что теперь у него «нет никакого права появляться на федеральных телеканалах [...] даже интервью давать нельзя [...] нарушение этого запрета — уголовное преступление», цитирует американский Минюст разговор ведущего (здесь и далее цитаты даны в обратном переводе с английского, изначально они были на русском — Би-би-си).
Далее Саймс, как следует из документа, поднимает в разговоре с тем же представителем руководства канала вопрос получения специальной лицензии на взаимодействие с фигурантом санкционного списка (их выдает то же подразделение Минфина США, которое объявляет санкции). Ее отсутствие, цитирует Минюст Саймса, «может создать проблемы».
Тем не менее, месяц спустя, в июне 2022 года, не получив, как отмечает Минюст, такой лицензии, Саймс заявляет своему собеседнику в руководстве канала, что готов немедленно вернуться к работе соведущего «Большой игры».
Также Саймс рассказал тому же собеседнику, что ему звонили из Администрации президента России и сообщили, что у АП есть указание помочь Саймсу решить проблему возможного влияния санкций «как можно скорее».
О сути такой помощи их документов и открытых источников неизвестно. Саймс, как следует из документов Минюста США, после этого общался с представителями российского МИД.
Ток-шоу с участием Саймса выходит на телеканале и сейчас. С тех пор, как следует из текста обвинения, Саймс заключил с «Первым» несколько новых договоров, в том числе об оплате телеканалом аренды квартиры для ведущего в Москве (порядка 4000 долларов ежемесячно), служебного автомобиля и водителя, команды из 10 человек. А в конце 2023 года, когда пришло время обновить контракт с телеканалом, Саймс, как следует из текста обвинения, запросил повышение зарплаты на 20%, ссылаясь на то, что «налоги в США и выплаты по кредиту на дом я плачу в американских долларах», а рубль относительно доллара как раз подешевел.
Из документа неизвестно, чем закончилась попытка Саймса добиться прибавки. Но в целом, согласно документам обвинения, с июня 2022 года по январь 2024 года Первый канал заплатил ему как минимум миллион долларов.
Подписывайтесь на наши соцсети и рассылку
«Мы нашли лазейку»
Немалую часть полученных в России денег Саймсам удалось вывести из России на свои счета в неназванных американских банках, вопреки всем ограничениям на переводы и санкциям для российских банков и финансового сектора, следует из текста обвинения.
Почему Саймсы переводили деньги именно в США, где, как они понимали, им может грозить уголовное преследование, из документов Минюста США неочевидно.
Первый транш — порядка 10 тыс. долларов — поступил из российского «Росбанка», на счет в котором Саймс получал зарплату на «Первом», на общий американский счет Саймсов уже в середине июля 2022 года. Чуть позже Анастасия Саймс отправила сотруднику «Росбанка» сообщение с картинками-эмодзи: «Наши деньги пришли, все в порядке». «Ура!!! — отвечает ей сотрудник банка. — Анастасия))) Отлично». «Да, — отвечает она. — Мы нашли лазейку».
В 2023 году тот же сотрудник Росбанка пришлет Анастасии фото банковской карточки, полученной на имя Dimitri Komstantin Simes в одном из банков Армении, а их переписка будет состоять из сообщений, что в Армению «деньги еще не пришли» и просьб узнать, «где они застряли». Спустя месяц деньги будут зачислены на счет в армянском банке, и Анастасия попросит сотрудника Росбанка «напомнить, что делать дальше, прежде чем переводить деньги в Америку».
Всего, по подсчетам Минюста США, за период с октября 2023 года по август 2024, Дмитрий и Анастасия Саймс перевели со счета в армянском банке в США порядка 380 тыс. долларов.
Би-би-си отправила запрос представителям Дмитрия Саймса и ожидает комментария.
«Что нужно купить АУ?»
Анастасия Рюрикова-Саймс, как следует из текста обвинения, предъявленного ей в США, получала деньги из токсичных, по мнению американских властей, источников непосредственно на свой американский счет.
С Александром Удодовым она познакомилась несколько лет назад, когда искала выход на представителей торговых сетей, чтобы продавать там ювелирные изделия своей марки. Он стал известен широкой публике как бизнес-партнер сестры российского премьер-министра Михаила Мишустина.
Обзаведясь с помощью Удодова полезными связями, Рюрикова-Саймс напишет помощнику бизнесмена: «Обратите внимание на аукционы… что мне нужно купить АУ (Удодову. — Би-би-си)?»
Она оплачивала покупки самостоятельно, а затем получала компенсацию с учетом комиссии в 5% за свои услуги. Платежные документы, как следует из одной из переписок, процитированной в тексте обвинения, были подписаны одним из помощников Удодова.
В покупках, как следует из текста, Анастасия Саймс ориентировалась на список из нескольких сотен позиций, составленный при участии помощника Удодова. Несколько позиций из этого списка — статуэтку, картину, серебряную чайную чашку и стопку для водки — Минюст США включил в текст обвинения. Всего на счет Анастасии Саймс, по их подсчетам, в связи с покупками для Удодова поступило около 258 тыс. долларов.
Купленные на аукционах предметы доставлялись в поместье Саймсов в Вирджинии, чтобы дальше быть переправленными в Россию.
Анастасия Саймс тоже понимала, что сотрудничество с подсанкционными компаниями наказуемо. В августе 2022 года она в переписке с неизвестным человеком жалуется, что не может найти нового бухгалтера, чтобы составить налоговую декларацию, потому что старый «не хочет с нами работать из-за Первого канала».
«Я получал зарплату и ее тратил»
Дмитрий Саймс не комментировал суть предъявленных обвинений, по которым ему и его жене может грозить до 60 лет заключения, подсчитала RTVI. Он уже больше полутора лет живет в России, следует из материалов обвинения.
В реплике для «Первого канала» Саймс намекнул, что считает обвинения местью администрации Байдена за свою пророссийскую позицию.
«Все, что я делал, это давал телевизионный комментарий и вел программу. В Америке есть первая поправка к Конституции, гарантирующая свободу слова. Я действовал в рамках этой поправки и в рамках американской традиции», — цитирует ведущего сайт «Первого канала».
По словам Саймса, он только «получал зарплату и ее тратил», что нельзя считать «отмыванием», полагает он.
Би-би-си обратилась в пресс-службу «Первого канала» за комментарием и ожидает ответа.
- Волхв с кремлевских высот: что говорят диссиденты в США о Дмитрии Саймсе
- США обвинили российских пропагандистов во вмешательстве в выборы, чтобы содействовать избранию Трампа. Российские госСМИ обязали отчитываться о сотрудниках
- Сестра Мишустина владеет недвижимостью на 1 млрд рублей. В Росреестре это скрыто