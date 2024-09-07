«Наши деньги пришли, все в порядке». Как ведущий «Первого канала» Дмитрий Саймс и его жена два года обходили санкции США

Поводом для обвинений Саймса, как говорится в обвинительном заключении, стала его работа на «Первом», его жены — на российского предпринимателя и бизнес-партнера сестры премьера Михаила Мишустина Александра Удодова.

Документы Минюста США проливают свет на то, как работают и как сбоят санкционные механизмы: по версии ведомства, как минимум треть полученной на телеканале зарплаты в размере 1 млн долларов Саймсы смогли перевести из российского в американский банк на счет, открытый на их имя.

Токсичные связи

76-летний политолог, сын советских диссидентов, сделавший карьеру политконсультанта в США, а затем — на российском Первом канале, лояльный Кремлю эксперт с американским паспортом, Дмитрий Саймс уже второй раз за последний месяц сам становится героем новостей.

В середине августа ФБР провела обыск в его поместье Patria («Родина») в американском штате Вирджиния. Сообщалось, что в 2021 году он купил его за 1,6 млн долларов.

Самого Саймса, которого американская пресса в репортажах об обыске называла бывшим советником Дональда Трампа, в особняке не было — с октября 2022 года он не приезжал в США.

Саймс тогда заявил, что не знает о каком-либо расследовании, фигурантом которого он мог бы быть.

Спустя три недели Минюст США обнародовал обвинение, предъявленное Саймсу и его 55-летней жене Анастасии Рюриковой-Саймс, гражданке США и России, и второе — отдельно жене Саймса.