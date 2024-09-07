Суд отправил в СИЗО доцента Бауманки за украинские песни

Чертановский районный суд Москвы отправил в следственный изолятор (СИЗО) 63-летнего члена участковой комиссии № 1423 района Люблино от партии «Яблоко», доцента кафедры философии МГТУ имени Баумана Александра Нестеренко. Это следует из карточки суда.

Как уточнило в субботу, 7 сентября, издание «Медиазона», преподавателя обвиняют в «возбуждении ненависти с угрозой применения насилия».

Поводом послужил украинские песни на его странице в соцсети «ВКонтакте».

Сам Нестеренко 3 сентября сообщил, что домой к нему пришли силовики. По словам преподавателя, его доставили на допрос в Следственный комитет РФ.

После беседы Нестеренко отпустили в статусе свидетеля.

Спустя два дня Нестеренко задержали и поместили в ИВС, ему предъявили обвинение по делу.

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В числе записей, в связи с которыми следствие проводило экспертизу, - в частности, «Ми ростем» группы «Воплі Відоплясова» и «Запалимо з ранку - УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ» в исполнении Gordon Black.

По версии следствия, в записи Gordon Black содержатся признаки «побуждения к насильственным и разрушительным действиям».

В правоохранительных органах российскому агентству заявили, что дело связано с публикацией в соцсети видео к украинской песне.

Нестеренко - член избирательной комиссии № 1423 с правом решающего голоса от партии «Яблоко».