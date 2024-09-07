Это успех Селена Гомес умудрилась заработать свыше миллиарда долларов

Накануне агентство Bloomberg добавило Селену Гомес в свой рейтинг миллиардеров – ее состояние достигает сегодня 1,3 млрд долларов, сообщает BBC News.

Основной доход Гомес приносит косметическая компания Rare Beauty, которую она основала пять лет назад.

Сообщается, что чистые продажи Rare Beauty (бренд известен жидкими румянами и помадой, которые имели вирусный успех в социальных сетях) за 12 месяцев до февраля нынешнего года достигли 400 миллионов долларов.

По данным Bloomberg, Селена Гомес также заработала десятки миллионов долларов на рекламных контрактах с такими компаниями, как Louis Vuitton, Coach и Puma.

Кроме того, актриса также получила по меньшей мере шесть миллионов долларов за свою роль в популярном сериале Only Murders in the Building («Убийства в одном здании»).

В прошлом году певица стала самой популярной женщиной в мире в социальной сети Instagram, где у нее свыше 424 миллионов поклонников - больше, чем у Тейлор Свифт и Кайли Дженнер.