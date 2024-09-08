Влияние Estlink 2? Сегодня электричество невероятно дешевое

Самая высокая цена на электричество в Эстонии будет сегодня вечером с 19 до 20 часов, когда за мегаватт-час придется заплатить 116,69 евро, а самое дешевое электричество будет после обеда, с 14 до 15 часов, когда цена упадет до минимального уровня - 0,01 евро за мегаватт-час.