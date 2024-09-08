Влияние Estlink 2? Сегодня электричество невероятно дешевое

В ценовой зоне биржи электроэнергии Nord Pool в Эстонии средняя биржевая цена на электричество в воскресенье упадет на 37,3 процента по сравнению с субботой, составив 22,45 евро за мегаватт-час.
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Самая высокая цена на электричество в Эстонии будет сегодня вечером с 19 до 20 часов, когда за мегаватт-час придется заплатить 116,69 евро, а самое дешевое электричество будет после обеда, с 14 до 15 часов, когда цена упадет до минимального уровня - 0,01 евро за мегаватт-час.
В Латвии и Литве цены останутся такими же, как в Эстонии. Однако в Финляндии средняя цена на электричество в воскресенье будет в 1,5 раза дешевле, чем в Эстонии.