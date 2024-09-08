Главы ЦРУ и МИ-6: мировой порядок под угрозой, невиданной с конца Холодной войны

Имена участников держались в секрете до самого конца, их огласили лишь за несколько минут до выхода обоих на сцену. Бернс и Мур держались на сцене расслабленно.

Бернс назвал недавний захват украинскими войсками российской территории в Курской области значительной тактической победой, но добавил, что не видит свидетельств того, чтобы это каким-либо образом ослабило власть президента России Владимира Путина.

Из Украины звучат призывы к Западу поставлять Киеву больше оружия и снять ограничения на его использование на территории России. Отказ следовать этим призывам нередко объясняют опасениями по поводу возможной реакции Москвы.

Однако главы обеих спецслужб согласились в том, что сдерживать поддержку Украины это не должно.

«Никто из нас не должен относиться к рискам эскалации легкомысленно», - сказал Бернс.

Он рассказал, что в конце 2022 года был момент, когда, по его словам, существовал реальный риск того, что - в ответ на череду неудач на поле боя - Россия применит тактическое ядерное оружие.

Бернс тогда обрисовал последствия такого применения российским официальным лицам.

«Однако я никогда не считал - и это мнение всего моего ведомства, - что нам по этому поводу нужно испытывать ненужный страх, - продолжил директор ЦРУ. - Путину свойственно действовать угрозами. Время от времени он будет и дальше бряцать перед нами оружием».