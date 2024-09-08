Миропорядок находится под угрозой, какой человечество не видело со времен холодной войны, уверены глава британской службы внешней разведки МИ-6 Ричард Мур и его заокеанский коллега, директор ЦРУ Уильям Бернс.
Главы ЦРУ и МИ-6: мировой порядок под угрозой, невиданной с конца Холодной войны
По словам обоих главных разведчиков, Лондон и Вашингтон активно сотрудничают, чтобы единым фронтом противостоять агрессивному напору России и захватнической войне Путина в Украине.
Их совместная статья на эту тему вышла в Financial Times, с двумя подписями, до сих пор ничего подобного не публиковалось.
Авторы пишут, что заранее предвидели приближение полномасштабного вторжения в Украину и «смогли предупредить международное сообщество», чтобы помочь Киеву, раскрыв некоторую секретную информацию.
По обе стороны океана сотрудники ЦРУ и МИ-6 противодействуют бездумной диверсионной кампании, проводимой Россией в Европе, одновременно пытаются снизить напряженность конфликта на Ближнем Востоке и борются с террором, чтобы не допустить возрождения «Исламского государства», говорится в статье.
«Нет никаких сомнений в том, что международный миропорядок - сбалансированная система, которая привела планету к относительному миру и стабильности, параллельно обеспечив рост уровня жизни, открыв новые возможности и заложив основу для процветания, - сейчас находится под угрозой - большей, чем когда-либо со времен холодной войны», - уверены авторы статьи.
В основе особых отношений между Великобританией и США, по их мнению, лежит «успешная борьба с этой угрозой».
Одним из таких беспрецедентных сочетаний угроз, стоящих перед двумя странами, является идущая уже третий год, после вторжения России в феврале 2022 года, война в Украине.
В субботу главы политических разведок двух стран еще и впервые выступили вдвоем на публике, на мероприятии, организованном газетой FT Weekend в лондонском Кенвуд-Хаусе.
Имена участников держались в секрете до самого конца, их огласили лишь за несколько минут до выхода обоих на сцену. Бернс и Мур держались на сцене расслабленно.
Бернс назвал недавний захват украинскими войсками российской территории в Курской области значительной тактической победой, но добавил, что не видит свидетельств того, чтобы это каким-либо образом ослабило власть президента России Владимира Путина.
Из Украины звучат призывы к Западу поставлять Киеву больше оружия и снять ограничения на его использование на территории России. Отказ следовать этим призывам нередко объясняют опасениями по поводу возможной реакции Москвы.
Однако главы обеих спецслужб согласились в том, что сдерживать поддержку Украины это не должно.
«Никто из нас не должен относиться к рискам эскалации легкомысленно», - сказал Бернс.
Он рассказал, что в конце 2022 года был момент, когда, по его словам, существовал реальный риск того, что - в ответ на череду неудач на поле боя - Россия применит тактическое ядерное оружие.
«Однако я никогда не считал - и это мнение всего моего ведомства, - что нам по этому поводу нужно испытывать ненужный страх, - продолжил директор ЦРУ. - Путину свойственно действовать угрозами. Время от времени он будет и дальше бряцать перед нами оружием».
На просьбу прокомментировать возросшую, как представляется, готовность российских спецслужб проводить в Европе тайные операции вроде организации диверсий или поджогов, Ричард Мур заметил, что к услугам уголовников прибегают не от хорошей жизни.
«Российские разведывательные службы, откровенно говоря, несколько одичали в своем поведении», - признал он.
Бернс, со своей стороны, добавил, что, даже если в качестве исполнителей подобных нападений нанимают дилетантов, сами планы от этого могут быть не менее «безрассудными и опасными».
«Путин успеха не добьется»
В своей статье Бернс и Мур подчеркивают, что в вопросе поддержки Украины сейчас как никогда важно держаться выбранного курса, добавляя, что Путин успеха не добьется.
По их словам, вооруженный конфликт в Украине показал, как сильно может зависеть ход боевых действий от применения новейших технологий, тем самым подчеркнув необходимость адаптироваться, экспериментировать и внедрять инновации.
«Помимо Украины, мы вместе работаем и над обузданием безрассудной диверсионной кампании, которую российская разведка ведет по всей Европе, и против циничного использования [Москвой] новых технологий для распространения лжи и дезинформации, призванных вбить между нами клин».
Главным разведывательным и геополитическим вызовом века главы обеих разведок называют подъем Китая. Как сообщается в статье, обе спецслужбы были реорганизованы «в соответствии с этим приоритетом».
Бернс и Мур также рассказали, что постоянно убеждали все стороны в необходимости сдержанности и деэскалации конфликта на Ближнем Востоке, неустанно добиваясь прекращения огня и сделки по возвращению заложников.
Бернс, который играет центральную роль в переговорах о прекращении огня, на мероприятии FT в субботу упомянул, что подробности предлагаемой сделки могут быть озвучены уже в ближайшие дни.
«В конечном итоге это вопрос политической воли, - заявил он, выразив надежду, что лидеры обеих сторон со сделкой согласятся.
С момента нападения ХАМАС 7 октября, жертвами которого стали не менее 1200 человек, а еще 251 человека нападавшие взяли в заложники, прошло 11 месяцев.
По данным Министерства здравоохранения Газы, подконтрольного ХАМАС, за это время жертвами продолжающейся военной кампании Израиля в Газе стали уже более 40 000 человек.