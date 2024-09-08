СРАВНЕНИЕ Какой посылочный автомат самый дешевый в Эстонии?

На вопрос о том, почему цены на услуги отправки посылок у Omniva стали такими высокими, руководитель по коммуникациям Omniva Реэлика Лепп отметила, что ценообразование на услуги связано с рядом местных и глобальных факторов, но основными причинами повышения цен в последние годы являются рост затрат на энергию и рабочую силу.