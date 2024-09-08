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СРАВНЕНИЕ Какой посылочный автомат самый дешевый в Эстонии?

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Посылочный автомат. Иллюстративное фото.
Посылочный автомат. Иллюстративное фото. Фото: shutterstock.com

Оформляя отправку посылки через самообслуживание Omniva, можно заметить, что даже стоимость отправки самой маленькой посылки из одного посылочного автомата в другой значительно возросла.

Перевод: Сергей Светлов

На вопрос о том, почему цены на услуги отправки посылок у Omniva стали такими высокими, руководитель по коммуникациям Omniva Реэлика Лепп отметила, что ценообразование на услуги связано с рядом местных и глобальных факторов, но основными причинами повышения цен в последние годы являются рост затрат на энергию и рабочую силу.

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