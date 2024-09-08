Ремонтные работы на железной дороге изменят расписание поездов с понедельника

Перевод: Сергей Светлов

«Ограничения, связанные с ремонтом участка Лагеди-Раазику, немного увеличат время в пути - в основном изменения по сравнению с текущим расписанием составляют 5-10 минут, - отметила руководитель отдела маркетинга Elron Марийс Адамберг. - Так как ремонтные работы также ведутся на участке Тамсалу-Тарту, пассажирам, следующим в направлении Тарту, придется в течение шести дней воспользоваться заменяющим автобусом на этом участке».

Изменения времени отправления также коснутся двух ранних утренних направлений Пяэскюла-Таллинн, которые будут отправляться на несколько минут раньше.

«Просим регулярных пассажиров пересмотреть расписание при планировании поездок и напоминаем, что перед началом нового учебного года важно помнить о безопасности при пересечении железной дороги. Каждый взрослый является примером для ребенка, а каждый ребенок - для своих сверстников. Так же, как нельзя играть на проезжей части и нужно убедиться в безопасности перед ее пересечением, железную дорогу следует пересекать только в специально отведенных местах, убедившись, что поезд не приближается», - призвала к внимательности Адамберг.

Ремонтные работы необходимы для того, чтобы на линию могли выйти новые поезда Škoda, и в будущем можно было предложить более частое расписание и более быстрое прибытие в направлении Тарту.

Расписания поездов можно найти на сайте Elron.