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Трудовые споры переместились в интернет

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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Elmo Riig

Заседания Комиссии по рассмотрению трудовых споров в основном переместились в интернет. С сентября очные встречи возможны в трех офисах комиссии: в Тарту, Йыхви и Таллинне, а также в Пярнуском государственном доме.

Перевод: Сергей Светлов

Специалист по коммуникациям Трудовой инспекции Даяана-Джессика Вахер сообщила, что доля виртуальных заседаний с конца 2020 года стабильно растет, и как работники, так и работодатели предпочитают участвовать в заседаниях через интернет.

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