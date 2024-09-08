Заседания Комиссии по рассмотрению трудовых споров в основном переместились в интернет. С сентября очные встречи возможны в трех офисах комиссии: в Тарту, Йыхви и Таллинне, а также в Пярнуском государственном доме.
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Трудовые споры переместились в интернет
Перевод: Сергей Светлов
Специалист по коммуникациям Трудовой инспекции Даяана-Джессика Вахер сообщила, что доля виртуальных заседаний с конца 2020 года стабильно растет, и как работники, так и работодатели предпочитают участвовать в заседаниях через интернет.