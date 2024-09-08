Вс, 8.09.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

В кардиологическом отделении Ляэне-Таллиннской центральной больницы начался ремонт

Copy
В кардиологическом отделении Ляэне-Таллиннской центральной больницы начался капитальный ремонт.
В кардиологическом отделении Ляэне-Таллиннской центральной больницы начался капитальный ремонт. Фото: Madis Veltman

В кардиологическом отделении Ляэне-Таллиннской центральной больницы начался капитальный ремонт, который завершится 31 января 2025 года.

На время ремонта кардиологическое отделение будет временно перенесено на третий этаж инфекционной клиники, расположенной в соседнем здании.

Больница сообщила, что в ходе масштабной реконструкции помещения отделения получат современный и обновленный внешний вид. Также будут заменены все технические системы, включая вентиляцию и охлаждение.

Ляэне-Таллиннская центральная больница - это медицинское учреждение с более чем 500 койками и 1700 сотрудниками, где пациенты получают современные медицинские услуги на высоком уровне.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх