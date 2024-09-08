В кардиологическом отделении Ляэне-Таллиннской центральной больницы начался ремонт

На время ремонта кардиологическое отделение будет временно перенесено на третий этаж инфекционной клиники, расположенной в соседнем здании.

Больница сообщила, что в ходе масштабной реконструкции помещения отделения получат современный и обновленный внешний вид. Также будут заменены все технические системы, включая вентиляцию и охлаждение.

Ляэне-Таллиннская центральная больница - это медицинское учреждение с более чем 500 койками и 1700 сотрудниками, где пациенты получают современные медицинские услуги на высоком уровне.