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Имущество обанкротившегося крупного продавца бытовой техники выставлено на продажу

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Открытие крупнейшего магазина Expert в Эстонии.
Открытие крупнейшего магазина Expert в Эстонии. Фото: Andres Raudjalg

Согласно данным с сайта Палаты судебных исполнителей и банкротных управляющих, мебель и оборудование магазина бытовой техники Expert, обанкротившегося в августе и расположенного в Järve Keskus, выставлены на аукцион с начальной ценой 25 000 евро.

Перевод: Ева Ойжинская

Согласно данным издания Ametlikud Teadaanded («Официальные известия» - прим. пер.), имущество продается целиком, при этом банкротный управляющий не предоставляет никаких гарантий относительно имущества и не несет ответственности за возможные недостатки.

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