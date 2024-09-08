Согласно данным с сайта Палаты судебных исполнителей и банкротных управляющих, мебель и оборудование магазина бытовой техники Expert, обанкротившегося в августе и расположенного в Järve Keskus, выставлены на аукцион с начальной ценой 25 000 евро.
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Имущество обанкротившегося крупного продавца бытовой техники выставлено на продажу
Перевод: Ева Ойжинская
Согласно данным издания Ametlikud Teadaanded («Официальные известия» - прим. пер.), имущество продается целиком, при этом банкротный управляющий не предоставляет никаких гарантий относительно имущества и не несет ответственности за возможные недостатки.