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Иранскую спецслужбу обвиняют в заговоре с целью убийства евреев в Европе

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Демонстрация против антисемитизма в Берлине.
Демонстрация против антисемитизма в Берлине. Фото: Michael Kuenne

В мае во Франции была задержана супружеская пара, которой парижский суд предъявил обвинения в участии в иранском заговоре с целью убийства евреев в Германии и Франции, сообщили источники в полиции AFP.

Перевод: Сергей Светлов

4 мая власти предъявили обвинения 34-летнему Абделькриму С. и его 33-летней спутнице Сабрине Б. в сотрудничестве с преступной террористической организацией, после чего они были помещены в следственный изолятор.

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