Государство ежегодно тратит десятки тысяч евро на обслуживание самолета одного из ведомств

Согласно данным регистра государственных закупок, тендер включает линейное техническое обслуживание, ежегодное техническое обслуживание и обслуживание компонентов самолета Земельного департамента Cessna 208B Grand Caravan с регистрационным номером ES-MAA. Обслуживание проводится с учетом срока эксплуатации самолета и общего числа часов в воздухе

Самолет, нуждающийся в обслуживании, был произведен в сентябре 2007 года и эксплуатируется с весны 2008 года. На данный момент количество часов в воздухе составляет примерно 2975, а количество посадок - 1246.