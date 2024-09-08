Вс, 8.09.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Государство ежегодно тратит десятки тысяч евро на обслуживание самолета одного из ведомств

Copy
Самолет Cessna Caravan 208B Земельного департамента на взлетно-посадочной полосе.
Самолет Cessna Caravan 208B Земельного департамента на взлетно-посадочной полосе. Фото: Maa-amet

Государственный центр опорных услуг (RTK) заказывает ежегодное обслуживание самолета Земельного департамента. Стоимость услуги - 45 000 евро.

Согласно данным регистра государственных закупок, тендер включает линейное техническое обслуживание, ежегодное техническое обслуживание и обслуживание компонентов самолета Земельного департамента Cessna 208B Grand Caravan с регистрационным номером ES-MAA. Обслуживание проводится с учетом срока эксплуатации самолета и общего числа часов в воздухе

Самолет, нуждающийся в обслуживании, был произведен в сентябре 2007 года и эксплуатируется с весны 2008 года. На данный момент количество часов в воздухе составляет примерно 2975, а количество посадок - 1246.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх