На предстоящей неделе пройдут мероприятия ко Дню народов Эстонии

24 сентября будет посвящен общинам эстонцев и других национальностей, проживающих в Эстонии. День народов Эстонии был инициирован в 2005 году Обществом народов Эстонии и отмечается по всей стране различными мероприятиями, сообщил Фонд интеграции.

«Празднование Дня народов Эстонии дает представителям наших разных национальностей возможность еще больше открыться Эстонии. Таким образом, мы все сможем заметить и оценить, насколько мы разные и в то же время похожие», - сказал руководитель Фонда интеграции Дмитрий Московцев.

Насыщенная программа мероприятий по празднованию Дня народов на несколько недель была подготовлена ​​в сотрудничестве с Обществом народов Эстонии, Эстонским центром народной культуры, Союзом культурных обществ, Таллиннским департаментом культуры и спорта, Центром интеграции Ида-Вирумаа и культурными общества различных национальностей.

Год богатства культур – это тематический год, который проводится под руководством Министерства культуры и Фонда интеграции, чтобы отметить разнообразие культур Эстонии и других народов, проживающих в Эстонии.

Общество народов Эстонии продолжает дело первого Эстонского форума народов, собравшегося 24 сентября 1988 года и поддержавшего восстановление независимости Эстонии. По предложению общества Пауль-Эрик Руммо, бывший тогда министром народонаселения, объявил 24 сентября Днем народов Эстонии.

Год богатства культур инициировало Министерство культуры и проводит Фонд интеграции