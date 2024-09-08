Разведка: действия России по влиянию на выборы в США стали более изощренными

Представитель ODNI отметил, что действия России стали более изощренными, чем в предыдущие избирательные циклы. Для достижения своих целей Россия использует подлинные голоса американцев, которые, по его словам, распространяют российскую пропаганду через социальные сети и фальшивые сайты, пытающиеся выглядеть как легитимные медиа.