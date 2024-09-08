ГАЛЕРЕЯ Победа на Таллиннском марафоне досталась Кении, Тийдрек Нурме стал лучшим эстонцем, заняв четвертое место

Перевод: Сергей Светлов

Таллиннский марафон среди мужчин выиграл кениец Сэмвел Киптоо с результатом 2:13.48. Второе место занял эфиопский бегун Гелето Бареча Толоса (2:14.10), а третьим стал еще один кениец, Ишмаэль Челанга Калале (2:14.39).

Тийдрек Нурме, лучший эстонский участник, занял четвертое место с результатом 2:15.04.

В первую десятку также вошли Леонид Латсепов (2:16.44), кенийцы Эдвин Коеч (2:20.03) и Джулиус Кипроно Тарус (2:21.22), Берт Типпи (2:27.42), Юлари Кайс (2:29.40) и Райдо Рянкель (2:31.39).

Среди женщин победу одержали бегуньи из Кении: первой финишировала Мерси Квамбаи (2:31.09), второй - Хилдах Джепкогей Чебои (2:31.29), а третье место заняла Эулитер Джепчирчир Тануй (2:31.48).

Лучшей среди эстонок стала Кайса Кукк, занявшая восьмое место с результатом 2:49.17.

Со всеми результатами марафона можно ознакомиться ЗДЕСЬ.