«Нам крайне важно понять, что целью России является не только уничтожение украинского государства и народа, но и разрушение нынешнего миропорядка. Об этом неоднократно говорил российский диктатор Путин. В октябре прошлого года два дня еще до резни, устроенной ХАМАС в Израиле, он заявил в своем выступлении в клубе «Валдай», что украинский кризис - это не просто территориальный конфликт или вопрос регионального геополитического баланса, а гораздо более широкое и фундаментальное событие. Таким образом, Запад должен признать, что война России в Украине является частью более масштабных усилий России по изменению мирового порядка под влиянием Запада, который пытается заставить авторитарные режимы следовать правилам демократического мира», - добавил он.

«Дудаев заявил, что если чеченцы проиграют, следующими будут Грузия, Крым, Украина и страны Балтии. В то время это было неожиданно и казалось невероятным, но с момента этого интервью прошло почти 30 лет, а империалистические войны России только расширились. Сам Дудаев не дожил до первой победы в войне, потому что был убит в результате ракетного удара по нему в апреле 1996 года. По легенде, крупная западная страна помогла России контролировать коммуникации Дудаева, из-за страха перед крахом России. Этот страх мешает стратегической ясности даже сейчас, когда Украина отчаянно нуждается в помощи в том количестве и качестве, которые необходимы для достижения этой цели», - раскритиковал Михкельсон Запад, который, по его мнению, склонен уступать России.