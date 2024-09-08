Председатель Комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон в обширном интервью украинскому изданию Kyiv Post, заявил, что вторжение украинских войск в Курск не дестабилизирует Россию и не должно этого делать, поскольку это не цель этой операции.
Михкельсон: проигрыш России в войне – лучшее, что могло бы с ней случиться
Михкельсон рассказал изданию как о начале империалистических войн поздней истории России в Чечне, так и о последних событиях на Украине, куда он всего несколько дней назад отправился доставлять гуманитарную помощь из Эстонии.
«Если мы хотим избежать развертывания большой войны и прервать цепь войн Российской империи, Украине необходимо помочь до определенной победы над оккупантом», - прокомментировал содержание своего интервью сам Михкельсон.
«Может ли Курская битва оказать дестабилизирующее воздействие на Россию? Я думаю, что нет, - заявил Михкельсон изданию Kyiv Post. - И это не является основной целью украинцев - по крайней мере, сейчас. Мы не должны думать или бояться того, что произойдет с Россией, если она проиграет войну. Напротив, это было бы лучшее, что могло случиться с Россией. Бесконечная цепь безнаказанного насилия, террора и разрушений, наконец, закончится, это будет благом для соседей России, для всего свободного мира и, в конечном итоге, для самой России. В настоящее время Россия представляет собой общество-зомби, готовое совершать или поддерживать самые отвратительные преступления».
Ссылаясь на анализ разведки США за 2021 год, Михкельсон заявил, что ситуация на фронте на самом деле очень хорошая, особенно если учесть тогдашний прогноз, согласно которому Украина сможет противостоять полномасштабному российскому нападению максимум в течение нескольких недель.
«Время, о котором первоначально думали, что оно составит две недели, теперь значительно превысило два года, и Россия далека от достижения своей цели по уничтожению украинского государства», - сказал Михкельсон.
«Нам крайне важно понять, что целью России является не только уничтожение украинского государства и народа, но и разрушение нынешнего миропорядка. Об этом неоднократно говорил российский диктатор Путин. В октябре прошлого года два дня еще до резни, устроенной ХАМАС в Израиле, он заявил в своем выступлении в клубе «Валдай», что украинский кризис - это не просто территориальный конфликт или вопрос регионального геополитического баланса, а гораздо более широкое и фундаментальное событие. Таким образом, Запад должен признать, что война России в Украине является частью более масштабных усилий России по изменению мирового порядка под влиянием Запада, который пытается заставить авторитарные режимы следовать правилам демократического мира», - добавил он.
Михкельсон также напомнил изданию о своем интервью 1995 года с тогдашним президентом Чечни Джохаром Дудаевым, который одно время был командиром гарнизона стратегических бомбардировщиков, базировавшегося в Тарту.
«Эта война продлится 50 лет», - сказал тогда Дудаев Михкельсону, имея в виду империалистические амбиции России.
«Дудаев заявил, что если чеченцы проиграют, следующими будут Грузия, Крым, Украина и страны Балтии. В то время это было неожиданно и казалось невероятным, но с момента этого интервью прошло почти 30 лет, а империалистические войны России только расширились. Сам Дудаев не дожил до первой победы в войне, потому что был убит в результате ракетного удара по нему в апреле 1996 года. По легенде, крупная западная страна помогла России контролировать коммуникации Дудаева, из-за страха перед крахом России. Этот страх мешает стратегической ясности даже сейчас, когда Украина отчаянно нуждается в помощи в том количестве и качестве, которые необходимы для достижения этой цели», - раскритиковал Михкельсон Запад, который, по его мнению, склонен уступать России.