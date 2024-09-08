ПОСЛЕДНИЙ ШАНС Завтра заканчивается подписка на государственные облигации

За последние несколько лет ряд европейских стран (в том числе Бельгия, Хорватия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Португалия, Румыния, Великобритания) в различных объемах выпускали ориентированные на розничных инвесторов государственные облигации, хотя такие облигации и не всегда торговались на бирже. Срок действия облигаций варьировался от одного месяца до десяти лет. Поскольку государственные облигации являются одним из финансовых инструментов с невысоким уровнем риска, они также привлекли на рынок ценных бумаг новых мелких инвесторов.

С начала кризиса Covid-19 в 2020 году эстонское государство стало более активно выпускать как долгосрочные, так и краткосрочные облигации. По состоянию на конец июля в портфелях инвесторов находятся долгосрочные государственные облигации Эстонии на сумму четыре миллиарда евро и краткосрочные на сумму 1,1 миллиарда евро. Эти облигации были ориентированы в основном на профессиональных инвесторов и международные фонды. По состоянию на конец июля этого года объем вкладов эстонских домохозяйств достиг рекордных 12,4 миллиарда евро, из которых 4,3 миллиарда евро размещены на срочных депозитах.