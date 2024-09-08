Вс, 8.09.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

ПОСЛЕДНИЙ ШАНС Завтра заканчивается подписка на государственные облигации

Copy
Эстонская облигация 1927 года.
Эстонская облигация 1927 года. Фото: Romet Kreek

До 16:00 по эстонскому времени завтра, 9 сентября, посредством своих банков жители Эстонии еще могут приобрести государственные облигации. Впервые предложение направлено не только на профессиональных инвесторов, но и на эстонских розничных инвесторов, а общий объем предложения достигает 200 миллионов евро.

Срок погашения двухлетних облигаций - 16 сентября 2026 года, когда эстонское государство выплатит владельцу облигации сумму, соответствующую ее номинальной стоимости. Кроме того, государство выплачивает по облигациям фиксированный процент в размере 3,3% годовых, а производиться выплаты будут один раз в год. Подписаться на облигации можно через банки LHV, Swedbank, SEB и Luminor, а минимальный объем подписки - одна облигация номинальной стоимостью в сто евро.

«Государственная облигация - финансовый инструмент с одним из наиболее низких уровней риска, предоставляющий жителям и предприятиям Эстонии возможность защитить свои сбережения в условиях снижения процентных ставок. По сравнению с обычным банковским депозитом, облигация предлагает более высокий процентный доход, и при необходимости ее можно продать на таллиннской бирже Nasdaq, где она является ценной бумагой с наивысшим кредитным рейтингом», - отметил глава отдела государственного казначейства Министерства финансов Янно Луурмеэс.

«Данные облигации имеют номинальную стоимость ниже средней, более короткий срок погашения и более высокий процент по сравнению с двухлетним банковским депозитом. Устанавливая цену облигаций, мы стремились пробудить интерес профессиональных и розничных инвесторов, а в случае превышения подписки обещаем отдать предпочтение розничным инвесторам», - добавил Луурмеэс.

Результаты предложения и распределения облигаций будут обнародованы примерно 11 сентября, а торговля облигациями на основном списке таллиннской биржи Nasdaq стартует примерно 17 сентября. В качестве организаторов выпуска эстонское государство привлекло AS LHV Pank и Swedbank AS. Юридическим консультантом сделки выступило адвокатское бюро Sorainen.

За последние несколько лет ряд европейских стран (в том числе Бельгия, Хорватия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Португалия, Румыния, Великобритания) в различных объемах выпускали ориентированные на розничных инвесторов государственные облигации, хотя такие облигации и не всегда торговались на бирже. Срок действия облигаций варьировался от одного месяца до десяти лет. Поскольку государственные облигации являются одним из финансовых инструментов с невысоким уровнем риска, они также привлекли на рынок ценных бумаг новых мелких инвесторов.

С начала кризиса Covid-19 в 2020 году эстонское государство стало более активно выпускать как долгосрочные, так и краткосрочные облигации. По состоянию на конец июля в портфелях инвесторов находятся долгосрочные государственные облигации Эстонии на сумму четыре миллиарда евро и краткосрочные на сумму 1,1 миллиарда евро. Эти облигации были ориентированы в основном на профессиональных инвесторов и международные фонды. По состоянию на конец июля этого года объем вкладов эстонских домохозяйств достиг рекордных 12,4 миллиарда евро, из которых 4,3 миллиарда евро размещены на срочных депозитах.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх