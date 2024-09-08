Дожди в августе ограничивали полевые работы и снижали качество урожая

Из сводки видно, что дожди существенно ограничивали полевые работы, но в то же время способствовали росту травы, быстрому и равномерному прорастанию семян.

Август был теплее среднего, некоторую прохладу обеспечивали дождевые облака. Самые высокие температуры были зафиксированы 25 и 30 августа, самые низкие над посевами были ранним утром 20 августа в деревне Вягари в Йыгевамаа и близ Кехтна в Рапламаа - соответственно 3,6 и 3,7 градуса.

В августе влага почвы поступала ежедневно, дней с осадками в зависимости от региона было 14-20. Трехдневный дождливый период с 10 по 12 августа привел к более длительной остановке полевых работ по всей Эстонию. В последний день месяца дождь шел повсюду. По данным станций Paul-Tech, самые влажные поля были в Пярнуском, Ярваском, Йыгеваском, Тартуском и Пылваском уездах, что также иногда ограничивало полевые работы.

Дожди также снижали качество урожая. При этом условия для прорастания семян были хорошие, но с другой стороны дожди мешали севу и его подготовке.

К посеву рапса в этом году приступили более осторожно, поскольку прошлой осенью он рос буйно. Рапс посеяли во второй половине августа, где на полях с более ранними сроками посева сеянец уже имел три-четыре настоящих листа и ждал регуляции роста. Однако семя, правильно заложенное в почву, проросло быстро и равномерно, а какая тактика оправдает себя, покажет время.

Укос травы в августе дал хороший урожай, но местами на прокосах шли дожди, что отрицательно сказалось на качестве корма. То, что порадовало производителей травяного откорма, обеспокоило выращивающих картофель. Теплая погода и влажные картофельные грядки идеально подходили для возбудителей гнили клубней картофеля, как грибов, так и бактерий.

Лето этого года было благоприятным для перемещения и использования питательных веществ растениями. К августу внесенные весной удобрения в основном были израсходованы или, в редких случаях, вынесены из пахотного слоя под воздействием обильных дождей.

Датчики почвы Paul-Tech показали, что на многих полях в августе наблюдалось равномерное увеличение содержания питательных веществ в поверхностном слое почвы. Это было вызвано биологической активностью почвы, поддерживаемой почвенным органическим веществом, благоприятной влажностью и температурой.