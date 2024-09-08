Китайские интернет-магазины ожидают новые правила

Эти новые правила будут касаться безопасности продукции, защиты окружающей среды, прав потребителей, а также таможенного и налогового законодательства. Союз розничной торговли Германии оказывает давление на правительство с целью обеспечить честную конкуренцию, указывая на то, что таможенным органам не хватает возможностей для проверки соответствия всех товаров требованиям ЕС.