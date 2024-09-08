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Китайские интернет-магазины ожидают новые правила

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Temu - интернет-магазин китайской компании электронной коммерции PDD Holdings.
Temu - интернет-магазин китайской компании электронной коммерции PDD Holdings. Фото: Getty Images via AFP / Reuters

Германия готовит новые регуляции для обеспечения соответствия китайских интернет-магазинов, таких как Temu и Shein, стандартам Европейского союза, сообщает Reuters.

Перевод: Сергей Светлов

Эти новые правила будут касаться безопасности продукции, защиты окружающей среды, прав потребителей, а также таможенного и налогового законодательства. Союз розничной торговли Германии оказывает давление на правительство с целью обеспечить честную конкуренцию, указывая на то, что таможенным органам не хватает возможностей для проверки соответствия всех товаров требованиям ЕС.

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