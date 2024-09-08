Видная центристка Симсон критикует Кылварта: это начало краха партии

Кадри Симсон (Центристская партия) в письме, адресованном нескольким десяткам однопартийцев, подвергает критике новое направление партии, отмечая, что оно стало значительно более консервативным и ориентированным на правые взгляды по сравнению с прежним курсом. В своем обращении Симсон выражает решительное несогласие с возможным присоединением партии к более консервативной фракции в Европейском парламенте после предстоящих выборов, и призывает вспомнить о левых традициях Центристской партии, которые определяли ее политику на протяжении многих десятилетий.