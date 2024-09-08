Ветеран Центристской партии Кадри Симсон в письме, направленном однопартийцам, раскритиковала новый курс центристов, который стал более консервативным и правым, нежели раньше. Председатель партии Михаил Кылварт никакого экзистенциального кризиса в этом не видит.
Для подписчиков
Кылварт отвечает Симсон: не вижу никаких экзистенциальных проблем
«Бывший политик Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Яак Мадисон недавно присоединился к Центристской партии, после чего партия претерпела определенное изменение курса: Центристская партия, ранее идентифицировавшая себя как левоцентристская, принимает более консервативное направление. В связи с этим они, предположительно, хотят сменить фракцию в Европарламенте», - написала Симсон.
Комментируя письмо Симсон, Кылварт указал, что его цель состояла в том, чтобы инициировать в партии дебаты.