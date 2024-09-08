«Мы уникальны в эстонской политике. У нас культура работы, которая объединяет, но не оставляет без внимания ни одного сложного вопроса. Уважение у нас основывается на знании дела и проделанной работе, а не на поспешных кивках. Наша миссия актуальна - самодостаточный народ, рост благосостояния и сильного среднего класса, уверенность в защите экономики и семей, западный курс и культура, и главное - надежда. Мы всегда работаем над лучшим будущим, даже в трудные времена», - заявил Михал.