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Новым председателем Партии реформ был избран Кристен Михал (2)

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Кристен Михал.
Кристен Михал. Фото: Jürgen Randmaa/Riigikantselei

На общем собрании, состоявшемся в воскресенье, Партия реформ утвердила Кристена Михала на пост председателя партии.

Новоизбранный председатель партии Кристен Михал поблагодарил членов партии за сильную поддержку и отметил, что хочет сохранить дух командной работы, основанный на общих ценностях.

«Мы уникальны в эстонской политике. У нас культура работы, которая объединяет, но не оставляет без внимания ни одного сложного вопроса. Уважение у нас основывается на знании дела и проделанной работе, а не на поспешных кивках. Наша миссия актуальна - самодостаточный народ, рост благосостояния и сильного среднего класса, уверенность в защите экономики и семей, западный курс и культура, и главное - надежда. Мы всегда работаем над лучшим будущим, даже в трудные времена», - заявил Михал.

На выборах председателя правления Кристен Михал набрал 664 голоса. Всего в выборах приняли участие 818 членов партии.

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