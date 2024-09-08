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В Латвию залетел российский военный дрон

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Латвийско-российская граница.
Латвийско-российская граница. Фото: VALDA KALNINA / EPA / Scanpix

В Латвии в Резекненском крае обнаружены обломки прилетевшего из Беларуси российского беспилотного летательного аппарата военного назначения, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны страны.

Согласно заявлению Министерства обороны Латвии, накануне в Резекненском крае упал российский беспилотник.

В настоящее время ответственные службы, в том числе Государственная полиция Латвии, продолжают проводить расследование обстоятельств инцидента.

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