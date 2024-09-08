Банкротство Кровати, матрасы, оргтехника: товарные остатки мебельного центра уйдут с молотка

Имущество обанкротившегося весной столичного мебельного центра Pesapuu выставлено на аукцион за 20 000 евро, сообщает аукционный портал судебных приставов и банкротных управляющих.
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Согласно официальному объявлению, имущество Pesapuu продается as is – то есть, в своем нынешнем состоянии, без каких-либо подтверждений и гарантий.
Банкротный управляющий не несет ответственности за возможные недостатки продаваемого имущества.