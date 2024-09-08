Жители Эстонии отдают предпочтение владению недвижимостью, однако с возрастом все больше людей готовы изменить место жительства, чтобы оно лучше соответствовало их изменившимся потребностям и возможностям. Руководитель направления жилищного кредитования Coop Pank Карин Осипова рассказала о возможностях пенсионеров в вопросах получения жилищного кредита.
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ ⟩ Некоторые банки позволяют вышедшим на пенсию клиентам продлить жилищный кредит
Основная причина желания сменить в пожилом возрасте жилье на меньшее – переезд детей: если несколько комнат больше не используются ежедневно, не имеет смысла их отапливать и убирать. С выходом на пенсию у многих, к сожалению, также снижается доход, из-за чего содержание большого хозяйства может стать непосильным. Многие люди пожилого возраста также стремятся найти более современное жилье, которое было бы простым в уходе и экономичным в содержании. Например, при обмене старого дома на новую квартиру уменьшаются как расходы на содержание недвижимости, так и количество связанных с этим хлопот. Одной из причин смены жилья может стать одиночество, способное вызвать желание переехать в более компактное жилье.
При выходе на пенсию жилищный кредит можно продлить
Хотя банки в целом исходят из того, что заемщику должно быть не менее 21 года, а к окончанию выплаты кредита не более 75 лет, для пожилых людей банки делают и исключения. Это связано с тем, что статистика показывает, что средняя продолжительность жизни и количество прожитых в здравии лет растут. Если залог и платежеспособность заемщика это позволяют, банки готовы предоставить и кредит, и лизинг. Например, в Coop Pank мы позволяем вышедшему на пенсию клиенту продлить срок договора жилищного кредита. Такой шаг снижает ежемесячные платежи, чтобы они соответствовали доходам пенсионного возраста.
Размер суммы кредита зависит прежде всего от дохода конкретного заемщика, а также от первого взноса и возможностей внесения дополнительного залога. Обычно пенсионер может взять жилищный кредит на меньшую сумму, чем люди трудоспособного возраста, чей доход, как правило, выше пенсии.
Если при выходе на пенсию человек продолжает работать, его доход и возможности получения кредита могут быть сопоставимы с возможностями более молодых людей. При получении кредита в пенсионном возрасте можно включить в договор, например, сына, дочь или более молодого спутника жизни – это станет для банка дополнительной гарантией и может улучшить возможности приобретения более новой и дорогой недвижимости.
Кредит для смены жилья на время продажи
Если речь идет о замене большого жилья на меньшее, то, как правило, полученных от продажи денег оказывается достаточно для покупки нового дома. Однако помощь банка может понадобиться, если человек хочет въехать в новый дом еще до продажи старого. Пожилым людям может быть нелегко переехать во временное съемное жилье, чтобы затем искать новое. Подходящим решением тут может стать краткосрочный кредит для смены жилья. В этом случае в качестве залога могут выступать как новый, так и старый дом. После продажи старого жилья кредит, взятый на покупку нового, погашается, и банк освобождает оба залога.
Пенсионеры также могут взять ипотечный кредит на ремонт и модернизацию своего нынешнего жилья - например, для повышения его энергоэффективности и снижения затрат на отопление.