ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ Некоторые банки позволяют вышедшим на пенсию клиентам продлить жилищный кредит

Основная причина желания сменить в пожилом возрасте жилье на меньшее – переезд детей: если несколько комнат больше не используются ежедневно, не имеет смысла их отапливать и убирать. С выходом на пенсию у многих, к сожалению, также снижается доход, из-за чего содержание большого хозяйства может стать непосильным. Многие люди пожилого возраста также стремятся найти более современное жилье, которое было бы простым в уходе и экономичным в содержании. Например, при обмене старого дома на новую квартиру уменьшаются как расходы на содержание недвижимости, так и количество связанных с этим хлопот. Одной из причин смены жилья может стать одиночество, способное вызвать желание переехать в более компактное жилье.

При выходе на пенсию жилищный кредит можно продлить

Хотя банки в целом исходят из того, что заемщику должно быть не менее 21 года, а к окончанию выплаты кредита не более 75 лет, для пожилых людей банки делают и исключения. Это связано с тем, что статистика показывает, что средняя продолжительность жизни и количество прожитых в здравии лет растут. Если залог и платежеспособность заемщика это позволяют, банки готовы предоставить и кредит, и лизинг. Например, в Coop Pank мы позволяем вышедшему на пенсию клиенту продлить срок договора жилищного кредита. Такой шаг снижает ежемесячные платежи, чтобы они соответствовали доходам пенсионного возраста.