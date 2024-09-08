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Дым от украинских лесных пожаров распространился по Эстонии

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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Marianne Loorents

Синоптик Кайро Кийтсак пишет в социальных сетях, что сегодня небо над нашей страной пожелтело и потускнело. Все дело в лесных пожарах на севере Украины, дым от которых достиг Эстонии.

«Вы, наверное, заметили, что небо сегодня (8 сентября 2024 года) не такое голубое, как обычно. Оно побледнело, различимы коричневатые и желтоватые оттенки», - пишет Кийтсак.

«Дым от лесных пожаров на севере Украины распространился на страны Балтии по краю зоны высокого давления, - продолжает синоптик. - Движение дыма продолжается через Прибалтику на север».

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