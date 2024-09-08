Вс, 8.09.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Знакомство в приложении закончилось кошмаром: жертва просидела в хлеву почти пять лет

Copy
Фото: Joe Techapanupreeda / Shutterstock

В конце августа Польшу потрясла леденящая душу история: 35-летний местный житель познакомился через приложение с девушкой, а затем почти пять лет продержал ее в темном хлеву, подвергая издевательствам.

В 2019 году жительница Польши Малгожата познакомилась в приложении с кавалером по имени Матеуш.

Ради личной встречи Малгожата отправилась к Матеушу на запад Польши в деревню неподалеку от города Глогув.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх