Полную марафонскую дистанцию (42,195 км) Евгений Осиновский не бежал, однако участвовал в эстафетном марафоне.

«Как локомотив команды социал-демократов я преодолел первые восемь километров эстафетного марафона и желаю следующим участникам удачи», - пишет мэр Таллинна в своем посте в Instagram.

По его словам, эстафетный марафон - отличный пример того, как можно мобилизовать команды в увлекательной игровой форме ради благого дела.