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Фото Мэр Евгений Осиновский показал класс на Таллиннском марафоне (1)

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Фото: Eero Vabamägi

В воскресенье на улицах столицы прошел Таллиннский марафон. Вместе с тысячами других бегунов в забеге принял участие и мэр Евгений Осиновский.

Полную марафонскую дистанцию (42,195 км) Евгений Осиновский не бежал, однако участвовал в эстафетном марафоне.

«Как локомотив команды социал-демократов я преодолел первые восемь километров эстафетного марафона и желаю следующим участникам удачи», - пишет мэр Таллинна в своем посте в Instagram.

По его словам, эстафетный марафон - отличный пример того, как можно мобилизовать команды в увлекательной игровой форме ради благого дела.

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