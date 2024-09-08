Яшин рассказал о слежке за ним в Берлине

Российский оппозиционер, бывший политзаключенный Илья Яшин, освобожденный в рамках обмена заключенными между Россией и Западом, заявил, что отказался от личной охраны, которую ему предлагали власти в Германии.

Политик рассказал о своей жизни в Берлине в интервью газетам медиагруппы Funke, которое опубликовано в воскресенье, 8 сентября.

По словам политика, он не принял предложения обеспечить его жильем и предоставить охрану.

«Не считаю уместным жить в Германии за счет налогоплательщиков», - заявил Яшин, добавив, что даже в Москве у него не было телохранителей.

«Знаю, что русские агенты и заказные убийцы могут быть где угодно. Буквально на прошлой неделе со мной произошел странный случай», - отметил он.

По словам Яшина, он с другом сидел в кафе в Берлине, когда мужчина за соседним столиком достал мобильный телефон и начал снимать его на камеру.

«Уверен, что этот человек был не обычным посетителем кафе, а шпионил за нами», - заявил Яшин.

Политик добавил, что снял мужчину на камеру мобильного телефона и передал фотографии полиции Берлина.

Говоря о войне, Яшин выразил уверенность, что Запад и российская оппозиция «должны сделать все возможное для спасения Украины».