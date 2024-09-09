Ресторатор Павел Гурьянов: cредний класс как будто растворился

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире известный ресторатор, совладелец и бренд-шеф ресторана KOGU Resto Павел Гурьянов.

Выдержки из беседы:

– Как меняется ресторанный бизнес в текущих условиях? Кто приходит сейчас в ресторан?

– У всех ресторанов дела идут по-разному. Мы себя позиционируем как ресторан для среднего класса с уклоном в авторскую кухню. Это означает средний уровень цен, и на качество это никак не влияет.

Средний класс как будто растворился. Ресторанная публика разделилась на более богатых посетителей и людей с меньшим достатком. Отсутствие в ресторане среднего класса – это большая проблема.

Очевидно, что люди начинают экономить. Они пытаются сэкономить на досуге и развлечениях, а рестораны входят в обе категории.

Средний чек очень сильно уменьшился. Если раньше люди могли себе позволить три курса еды и бутылку вина, то сейчас чаще всего они ограничиваются одним курсом и одним бокалом вина.

Просто пойти в ресторан, без особого повода, люди уже не готовы. Теперь они более тщательно выбирают ресторан и чаще заказывают еду на дом. В конечном итоге это приводит к снижению нашей экономики. Люди оставляют меньше денег в ресторанах, рестораны меньше закупают и т.д.

Кроме того, работу ресторанного бизнеса осложняют еще несколько факторов: перекрытие дорог и нехватка туристов.