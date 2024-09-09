Кто и зачем приходит сейчас в ресторан? Каковы перспективы ресторанного бизнеса в текущих условиях? Как устоять под давлением цен и налогов?
Студия Postimees: рестораны теряют клиентов и прибыль?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире известный шеф-повар, совладелец ресторана KOGU Resto Павел Гурьянов. Следите за интервью в 14:00!
- Как меняется ресторанный бизнес в Эстонии?
- Каков средний чек в ресторане?
- Действительно ли рестораны теряют средний класс?
- Как новые налоги влияют на работу бизнеса?
- Почему в ресторанах по-прежнему много посетителей?
- Как поведут себя цены в будущем?
- Реально ли повысить уровень обслуживания?
- Что не так с рабочей силой?
- Как сократить затраты на персонал и устоять под давлением налогов?
- Каковы перспективы ресторанного бизнеса?