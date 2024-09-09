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Студия Postimees: рестораны теряют клиентов и прибыль?

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Кто и зачем приходит сейчас в ресторан? Каковы перспективы ресторанного бизнеса в текущих условиях? Как устоять под давлением цен и налогов?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире известный шеф-повар, совладелец ресторана KOGU Resto Павел Гурьянов. Следите за интервью в 14:00!

  • Как меняется ресторанный бизнес в Эстонии?
  • Каков средний чек в ресторане?
  • Действительно ли рестораны теряют средний класс?
  • Как новые налоги влияют на работу бизнеса?
  • Почему в ресторанах по-прежнему много посетителей?
  • Как поведут себя цены в будущем?
  • Реально ли повысить уровень обслуживания?
  • Что не так с рабочей силой?
  • Как сократить затраты на персонал и устоять под давлением налогов?
  • Каковы перспективы ресторанного бизнеса?
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