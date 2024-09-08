Глава МВД Эстонии: прямого конфликта нет, но мы вовлечены в гибридную войну

Предполагаемый российский шпионский дрон, разбившийся в Латвии, еще раз напоминает нам о том, что наши страны не находятся в прямом военном конфликте с Россией, однако с точки зрения внутренней безопасности разведка и гибридная война стали сегодня повседневной реальностью, пишет на страницах Postimees министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.
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«Предотвращение, выявление и, при необходимости, реагирование на подобную российскую деятельность - это ежедневная невидимая война, с которой приходится иметь дело нашим органам безопасности», - отмечает глава МВД на страницах Postimees.
По словам Лаури Ляэнеметса, инцидент с дроном в Латвии в контексте многоуровневой невидимой войны напоминает нам о том, что сфера нашей внутренней безопасности как никогда нуждается сегодня в поддержке и финансировании.