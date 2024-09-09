Арина Соболенко и Янник Синнер стали чемпионами US Open в одиночных разрядах

По ходу поединка Синнер сделал шесть эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал пять из 11 брейк-пойнтов (45%). На счету Фритца десять подач навылет, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи (29%).