Накануне состоялся финал US Open среди мужчин. В ходе встречи, которая продолжалась два часа 16 минут, итальянский теннисист Янник Синнер (1 ATP) обыграл американца Тейлора Фритца (ATP 12).
Арина Соболенко и Янник Синнер стали чемпионами US Open в одиночных разрядах
Три сета завершились с результатом 6:3, 6:4, 7:5.
По ходу поединка Синнер сделал шесть эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал пять из 11 брейк-пойнтов (45%). На счету Фритца десять подач навылет, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи (29%).
Несколькими часами ранее в одиночном разряде среди женщин свой второй турнир US Open выиграла Арина Соболенко (WTA 2).
Соболенко обыграла вторую ракетку мира Джессику Пегулу со счетом 7:5, 7:5.