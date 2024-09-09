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Арина Соболенко и Янник Синнер стали чемпионами US Open в одиночных разрядах

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Итальянец Янник Синнер стал чемпионом US Open в мужском одиночном разряде.
Итальянец Янник Синнер стал чемпионом US Open в мужском одиночном разряде. Фото: MIKE FREY

Накануне состоялся финал US Open среди мужчин. В ходе встречи, которая продолжалась два часа 16 минут, итальянский теннисист Янник Синнер (1 ATP) обыграл американца Тейлора Фритца (ATP 12).

Три сета завершились с результатом 6:3, 6:4, 7:5.

По ходу поединка Синнер сделал шесть эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал пять из 11 брейк-пойнтов (45%). На счету Фритца десять подач навылет, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи (29%).

Несколькими часами ранее в одиночном разряде среди женщин свой второй турнир US Open выиграла Арина Соболенко (WTA 2).

Соболенко обыграла вторую ракетку мира Джессику Пегулу со счетом 7:5, 7:5.

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