Акция со смыслом Сегодня одна из торговых сетей начнет продавать алкоголь позже обычного

По словам руководителя Эстонского союза трезвости Лаури Бекманна, это очень важная тема, но о проблеме мало говорят из-за отсутствия данных: «Анализ исследований и данных со всего мира показывает, что ФАСН встречается в 2,5 раза чаще, чем аутизм, в 19 раз чаще, чем детский церебральный паралич, и в 28 раз чаще, чем синдром Дауна. При этом важно подчеркнуть, что врожденные дефекты, вызванные алкоголем, полностью предотвратимы. Мы гораздо меньше говорим о вреде, причиненном алкоголем, поскольку у нас нет местных данных. Раз нет статистики, то и проблемы как бы нет. Но если о ней молчать, то и о предотвращении проблемы речь не зайдет. Мы находимся в своего рода замкнутом круге, для выхода из которого нужна большая осведомленность как врачей и политиков, так и каждой будущей матери и отца. Алкоголь и беременность несовместимы ни при каких обстоятельствах. Беременность без алкоголя - один из первых важных подарков, которые мы можем сделать ради будущего своего ребенка».