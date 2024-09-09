У избирательной урны отвалилось дно. Как прошли и чем запомнились региональные выборы в России

8 сентября избирком Псковской области пожаловался на рассылку этого письма в связи с тем, что оно оказывает давление на членов комиссий. Это подтвердила и глава ЦИК Элла Памфилова. Получив от нее телеграмму, которую Миронов назвал «жесткой», лидер партии заявил, что не подписывал письмо лично, и назвал произошедшее «непростительной ошибкой аппарата партии».

«Мы когда-то такие письма рассылали. Но когда-то - это еще до начала специальной военной операции и когда было жесткое противостояние, когда мы сталкивались с проблемами на избирательных участках», — оправдывался Миронов, хотя на сайте партии был размещен скриншот с датой 30 августа 2024 года и его подписью, кроме того, письмо опубликовали и на персональном сайте Миронова.

Как обнаружила Би-би-си, вечером 8 сентября обе публикации с сайтов исчезли. Осталась сохраненная копия.

Андрейчук из «Голоса»* назвал письмо справороссов типичным политтехнологическим ходом и заметил, что такие же памятки рассылали на прошлых выборах и другие партии. «Что этом такого-то, если вы не собираетесь фальсифицировать?» - задается вопросом он.

От Памфиловой досталось не только Миронову, но и КПРФ. Главе ЦИК не понравилось, что члены партии распространяют методички для членов избиркомов и наблюдателей о том, как сообщать о нарушениях на выборах. По ее словам, КПРФ распространяет «трафареты жалоб», которыми планируется «завалить комиссии».