Оказывается, главный источник проблем со здоровьем у мужчин давно известен, но риск можно снизить

По данным исследований, более половины всех жителей Эстонии в возрасте 16–64 лет имеют избыточный вес или страдают от ожирения, а среди мужчин этот показатель достигает 60 процентов. Кардиолог Маргус Вийгимаа, главный врач кабинета здоровья сердца Северо-эстонской региональной больницы и один из патронов кампании, отмечает, что в нашей стране у мужчин трудоспособного возраста именно лишний вес – главная причина проблем со здоровьем, которые являются основными факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний: повышенного давления, а также уровня холестерина и сахара в крови.

«Движение – залог хорошего самочувствия. Как мы не можем дышать без легких, так и наш опорно-двигательный аппарат (кости, суставы, мышцы) не может функционировать без движения. Без физической активности вы рано или поздно заболеете: у вас появятся проблемы с психическим или физическим здоровьем, – подчеркивает семейный врач и патрон Недели спорта Диана Ингерайнен. – Более чем 25-летний опыт работы семейным врачом позволяет мне наблюдать за развитием болезней, и я обеспокоена тем, что малоподвижный образ жизни не является таким же общеизвестным фактором риска для здоровья, как, скажем, табакокурение. Привычка побольше двигаться может предотвратить и депрессию, и гипертонию, но люди не осознают этого. На самом деле, каждый шаг и любые физические упражнения помогают укрепить иммунитет и улучшить обмен веществ».