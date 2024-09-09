С 23 по 30 сентября в Эстонии проводится Неделя спорта, в рамках которой новичкам и любителям будут предложены более тысячи вариантов физической активности, ведь регулярные тренировки прибавляют годы здоровой жизни. Поучаствовать в Неделе спорта и оставаться физически активными в течение всего года призывают также патроны кампании – врачи и эксперты.
Оказывается, главный источник проблем со здоровьем у мужчин давно известен, но риск можно снизить
По данным исследований, более половины всех жителей Эстонии в возрасте 16–64 лет имеют избыточный вес или страдают от ожирения, а среди мужчин этот показатель достигает 60 процентов. Кардиолог Маргус Вийгимаа, главный врач кабинета здоровья сердца Северо-эстонской региональной больницы и один из патронов кампании, отмечает, что в нашей стране у мужчин трудоспособного возраста именно лишний вес – главная причина проблем со здоровьем, которые являются основными факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний: повышенного давления, а также уровня холестерина и сахара в крови.
«Более половины сердечно-сосудистых заболеваний можно предотвратить, просто изменив образ жизни. В основе здорового образа жизни лежат регулярная физическая активность, нормализация веса, отказ от табачных изделий, здоровое питание и снижение стресса», – сказал Вийгимаа.
«Движение – залог хорошего самочувствия. Как мы не можем дышать без легких, так и наш опорно-двигательный аппарат (кости, суставы, мышцы) не может функционировать без движения. Без физической активности вы рано или поздно заболеете: у вас появятся проблемы с психическим или физическим здоровьем, – подчеркивает семейный врач и патрон Недели спорта Диана Ингерайнен. – Более чем 25-летний опыт работы семейным врачом позволяет мне наблюдать за развитием болезней, и я обеспокоена тем, что малоподвижный образ жизни не является таким же общеизвестным фактором риска для здоровья, как, скажем, табакокурение. Привычка побольше двигаться может предотвратить и депрессию, и гипертонию, но люди не осознают этого. На самом деле, каждый шаг и любые физические упражнения помогают укрепить иммунитет и улучшить обмен веществ».
«Цель Недели спорта в первую очередь заключается в том, чтобы вдохновить людей, которые по той или иной причине до сих пор не увлекаются никакими видами физической активности. Регулярное движение – один из самых доступных и надежных способов прибавить себе годы здоровой жизни, – говорит руководитель проектов Центра компетенции по вопросам физической активности и координатор Недели спорта Ренна Нелис. – Для поддержания здоровья Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует взрослым не менее 2,5–5 часов умеренных или 1,25–2,5 часа интенсивных физических нагрузок».
Обширная программа
В этом году программа Недели спорта включает в себя мероприятия, общественные инициативы и открытые тренировки по всей Эстонии, из которых любой сможет выбрать занятие по душе и заняться им на благо собственного здоровья.
1 сентября стартовал месячник подсчета шагов «Запускаем шагомер!». Кампания призывает активно начать осень и предлагает каждому участнику пройти за сентябрь не менее 200 000 шагов, то есть по 6666 шагов в день. Дополнительную информацию о кампании можно найти на веб-странице Недели спорта.
22 сентября провести день активно можно будет на Народном забеге Пайде-Тюри, Кырвемааском веломарафоне Sportland и Приключенческом марафоне Алутагузе.
23 сентября вся Эстония будет двигаться в ритме благотворительной эстафеты Teatejooks. Эстафета для школьников пройдет в 28 местах по всей Эстонии.
26 сентября состоится Олимпийский забег имени генерала Йохана Лайдонера.
28 сентября все желающие приглашаются на Центральный стадион Kalev в Таллинне, где с 12 до 15 часов будет проходить спортивный день для всей семьи #BeActive Night. На мероприятии можно будет ознакомиться с разными спортивными дисциплинами, принять участие в открытых тренировках и веселых соревнованиях, а также получить консультацию по вопросам здоровья и физических упражнений у экспертов в соответствующей области. Там же состоятся разнообразные подвижные игры на любой возраст. Вход для всех свободный.
В течение сентября и октября в уездах Эстонии под эгидой спортивных союзов, местных самоуправлений и спортклубов будут проходить бесплатные открытые тренировки, на которых можно будет попробовать себя в различных видах спорта. Информация о мероприятиях постоянно добавляется в календарь Недели спорта.
Центр компетенции по вопросам физической активности приглашает также учебные заведения, местные самоуправления, государственные учреждения и прочие организации присоединиться к мероприятиям сентябрьской Недели спорта, чтобы сообща постараться привлечь к ежедневной физической активности как можно больше людей. Местные сообщества, компании друзей и просто энтузиасты активного образа жизни тоже могут стать организаторами мероприятий.
До 22 сентября любой желающий, как частное лицо, так и организация, может добавить свое мероприятие в программу Недели спорта.
Неделя спорта проводится в десятый раз, в этом году ее основной смысл заключен в девизе «Давайте двигаться вместе!» Неделя спорта – это часть общеевропейской программы European Week of Sport, инициированной Европейской комиссией и направленной на то, чтобы побудить людей больше двигаться. Уже с 2015 года эта кампания помогает продвигать активный образ жизни.
В прошлом году в рамках Недели спорта по всей Эстонии было проведено 1101 мероприятие, на которые зарегистрировались в общей сложности более 200 000 участников. Собственные мероприятия в рамках Недели спорта организовали 705 различных организаций, наибольший вклад внесли образовательные учреждения.
Неделю спорта организует Центр компетенции по вопросам физической активности. Центр был основан осенью 2022 года Эстонским олимпийским комитетом с целью общенационального развития и координации сферы физической активности. Деятельность центра включает в себя разработку и поддержку программ развития и вмешательства, основанных на научных исследованиях, поиск и распространение наилучших мировых практик, оценку организаций, работающих в данной области, а также развитие системы обучения и управление ею.